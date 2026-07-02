Xung đột Ukraine leo thang: EU phản ứng mạnh mẽ, kích hoạt biện pháp trừng phạt

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas, tuyên bố EU có kế hoạch đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các thực thể hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

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Trên trang cá nhân, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, lên án các cuộc tấn công làm leo thang căng thẳng, nhấn mạnh sự hỗ trợ bền vững cho Ukraine và cho biết sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt để gây áp lực đối với Nga. Bà nhấn mạnh Liên minh châu Âu đã bắt đầu giải ngân 6 tỷ euro theo gói vay hỗ trợ 90 tỷ euro để tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine.

Chia sẻ về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, Phần Lan và Italia cũng lên án những cuộc tấn công và tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và chính quyền Ukraine, đồng thời cho rằng cần nhanh chóng giảm leo thang xung đột, khôi phục luật pháp quốc tế. Các nước này cũng thể hiện ý chí kiên định với lập trường ủng hộ Ukraine theo đuổi một nền hòa bình, công bằng và lâu dài.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Ukraine thông báo 13 người đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công đêm qua. Trong khi đó, các quan chức Nga báo cáo 4 thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày (2/7), Ba Lan - thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) - đã lệnh cho các tiêm kích cất cánh để phản ứng với đợt tấn công mới nhất nhằm vào Ukraine. Đại diện lực lượng này cho biết động thái này nhằm ngăn chặn, bảo đảm an ninh và bảo vệ không phận quốc gia, đặc biệt tại các khu vực giáp với những vùng, khu vực bị đe dọa.