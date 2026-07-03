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Ukraine có thể lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa trong thực chiến

Thứ Sáu, 06:28, 03/07/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này trong 24 giờ qua đã bắn hạ một loại vũ khí được mô tả là “tên lửa tác chiến - chiến thuật tầm xa”, cùng với 7 quả bom dẫn đường và 602 máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ đây là loại tên lửa nào và cũng không cung cấp thêm chi tiết. Về phía Ukraine, nước này chưa công khai xác nhận việc sử dụng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

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Khói bốc lên ở Kiev sau cuộc tấn công tên lửa và UAV của Nga. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được đưa ra sau khi công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 do hãng phát triển đang tiến gần giai đoạn thử nghiệm bay. Nhà thiết kế trưởng Denys Shtilerman cho biết hồi tháng 6 rằng loại tên lửa này có thể bắt đầu thử nghiệm trong mùa hè hoặc đầu mùa thu, sau khi hoàn tất công việc đối với động cơ. Theo Fire Point, FP-9 được thiết kế để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga với tầm bắn khoảng 850 km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến mới trong nỗ lực của Kiev nhằm mở rộng năng lực tấn công tầm xa do trong nước tự phát triển, vượt ra ngoài các dòng UAV và tên lửa hành trình. Với tốc độ cao và quỹ đạo bay đặc trưng, tên lửa đạn đạo làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo và khiến việc đánh chặn bằng các hệ thống phòng không trở nên khó khăn hơn.

Trong một diễn biến khác, Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV dữ dội nhất nhằm vào Kiev kể từ đầu năm nay. Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 48 trong tổng số 74 tên lửa và 476 trong số 496 UAV được Nga phóng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo về kết quả của cuộc tấn công trong ngày 2/7.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc “tấn công quy mô lớn” vào Kiev đã nhắm đến các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của thành phố, đồng thời khẳng định đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Kiều Anh/VOV.VN
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