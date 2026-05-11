Ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Sáng 11/5, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ: Chiểu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Cục Chính trị gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng trở thành tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay. Với ý nghĩa đó và theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT, ngày 11/5/1946 đã trở thành Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại lễ kỉ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Trong hành trình 80 năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu, xuất sắc mà Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh những cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; đồng thời biến vinh dự, tự hào thành động lực, nhiệt huyết, đam mê công tác.

"Khi đã thấu triệt đường lối, cộng với lòng nhiệt thành cách mạng và tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm phong phú, các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là "linh hồn, mạch sống", không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Chú trọng đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn phù hợp trong bối cảnh mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Đặc biệt, nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn "đi trước, mở đường" nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn "Hiểu sâu đường lối, đổi mới cách làm, đam mê - nhiệt huyết, quyết tâm cao độ", để tham mưu, chỉ đạo và tiến hành hiệu quả nhất công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

