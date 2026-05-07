Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng

Thứ Năm, 16:37, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 7/5, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Phó Đô Đốc Trần thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị; những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Lữ đoàn góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân chủng Hải quân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 146

Trải qua những năm tháng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã viết tiếp bản hùng ca giữ biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những tháng ngày đối mặt với bão tố triền miên; là những con sóng dữ thử thách sức bền và ý chí; là những tình huống phức tạp trên không, trên biển luôn tiềm ẩn nguy cơ chủ quyền bị xâm phạm.

Trong 10 năm qua Lữ đoàn đã tổ chức quan sát phát hiện hơn 5.000 lượt mục tiêu trên không, trên biển, kịp thời báo cáo, tham mưu và xử trí, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ quyết thắng

Đơn vị đã thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân (trong đó có 10 ngư dân nước ngoài); cứu kéo gần 60 lượt tàu cá bị nạn về nơi an toàn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện các loại để hỗ trợ Nhân dân, ngư dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Mỗi đảo, điểm đảo của Lữ đoàn thực sự là điểm tựa và niềm tin vững chắc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu tại buổi lễ

Những chiến công thành tích được viết lên bằng máu, mồ hôi cùng bản lĩnh và trí tuệ, đã minh chứng rõ ràng cho tinh thần "Càng khó khăn, càng nỗ lực phấn đấu; càng gian khổ, thử thách, càng giữ vững quyết tâm" của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: "Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền" của đơn vị 2 lần Anh hùng

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã không ngừng đổi mới toàn diện, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn báo cáo thành tích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

"Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự khẩn trương và phức tạp hơn", Đại tá Phạm Văn Thọ nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn; chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Lữ đoàn 146 đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu dự buổi lễ

"48 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Vùng 4 Hải quân; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân cả nước; Lữ đoàn 146 ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất", Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Lữ đoàn 146 tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân chủng, Vùng 4 những giải pháp "đúng", "trúng" vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn danh hiệu, trao bằng và cờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được trong gần 50 năm qua, Lữ đoàn 146 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tiêu biểu là Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1983; 03 Huân chương Chiến công, 02 Huân chương Quân công các hạng và nhiều hình thức khen thưởng khác, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Đặc biệt, ngày 14/10/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2 cho Lữ đoàn.

Đây là những phần thưởng cao quý, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang: "Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

VOV.VN - 71 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã không tiếc mồ hôi, công sức, xương máu để xây đắp truyền thống "Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển", với lời thề sắt son giữ vững chủ quyền biển, đảo.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2
Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

VOV.VN - Việt Nam khẳng định huấn luyện là yếu tố then chốt nâng cao năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng. Những bước tiến về chuẩn hóa chương trình, đội ngũ giảng viên và các khóa huấn luyện đạt chuẩn Liên hợp quốc đang góp phần nâng tầm vị thế gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ kỳ vọng ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

