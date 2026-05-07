Hoàn thành diễn tập tác chiến cấp xã, phường đầu tiên

Thứ Năm, 17:06, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 6 và 7/5, Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2026. Đây là cuộc diễn tập cấp xã, phường đầu tiên cả nước từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm điểm cho Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng trong 2026.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Tham quan diễn tập có đại biểu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 3 và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Lương ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã (phường) trong khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập của xã Đồng Lương đã diễn ra theo đúng ý định, kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối với người và vũ khí trang bị.

Các đại biểu tham quan diễn tập phần vận hành cơ chế

Trong diễn tập, lực lượng đạo diễn đã bám sát các khung tập, từng cương vị tập, đưa ra các tình huống, nội dung diễn tập phù hợp với điều kiện thực tiễn. Khung diễn tập của xã Đồng Lương nắm chắc nguyên tắc, cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các văn bản, hướng dẫn của các cấp, các ngành khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để xây dựng hệ thống các văn kiện diễn tập; từng vai tập đã nắm chắc nội dung và xử trí tốt các tình huống giả định trong các trạng thái quốc phòng.

Khẩu đội ĐKZ lấy phần tử bắn, tiêu diệt các mục tiêu đầu cầu

Các nội dung thực hành diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo; chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện; đặc biệt đã vận dụng tốt cơ chế phối hợp, hiệp đồng với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trong tác chiến phòng thủ.

Lực lượng dân quân xã Đồng Lương vượt qua cửa mở, phát triển chiến đấu, tiêu diệt các mục tiêu

Phần thực binh A2 và bắn chiến đấu của các lực lượng cũng được tổ chức chặt chẽ. Lực lượng vũ trang xã Đồng Lương có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện trong biên chế; phối hợp, hiệp đồng và vận dụng linh hoạt thủ đoạn chiến đấu trong chiến đấu tiến công và xử trí các tình huống.

Thông qua diễn tập, đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ trong các trạng thái về quốc phòng, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực tham mưu, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương và khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ngay sau bế mạc diễn tập, Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm điểm tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ đã trao bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

CTV Hoàng Trung/VOV-Tây Bắc
