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Nhật Bản lần đầu triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm đến đảo Minamitorishima

Thứ Hai, 11:25, 29/06/2026
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VOV.VN - Nhật Bản đã chính thức triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 (Type-12) đến đảo Minamitorishima ở Thái Bình Dương - đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này được đưa tới hòn đảo cực đông của Nhật Bản. 

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản thông báo đã chính thức triển khai lần đầu tiên các bệ phóng tên lửa đất đối hạm và các thiết bị quân sự khác đến đảo Minamitorishima, thuộc quần đảo Ogasawara. Đây là đảo nằm cách đảo chính Honshu khoảng 2.000 km về phía Đông Nam và được xem là một trong những vị trí chiến lược quan trọng của Nhật Bản trên Thái Bình Dương.

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Hệ thống tên lửa đất đối hạm dạng thức Type-12 của Nhật Bản lần đầu tiên được triển khai tới đảo Minamitorishima. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, việc triển khai lần này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Thái Bình Dương của nước này thông qua xúc tiến xây dựng một trận địa bắn dành cho tên lửa đối hạm có dạng thức 12 (Type-12) - loại tên lửa có tầm bắn trên 100 km, với mục tiêu bắt đầu các cuộc diễn tập bắn đạn thật từ năm tài chính 2027.

Theo lộ trình, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiến hành đánh giá khả năng hoạt động của các bệ phóng và hệ thống hỗ trợ trên đảo trước khi hoàn thiện cơ sở huấn luyện. Ở giai đoạn hiện nay, các đầu đạn tên lửa chưa được đưa tới đảo Minamitorishima nhằm đảm bảo an toàn. Trong khi đó, các binh sĩ tham gia huấn luyện sẽ sử dụng các tên lửa không chứa thuốc nổ để diễn tập các nội dung liên quan.

Trước đó vào ngày 31/3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, nước này cũng chính thức triển khai hệ thống tên lửa này đến Căn cứ Kengun tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto - phía Tây Nam Nhật Bản. Ngoài ra, tên lửa lượn siêu vượt âm, có tầm bắn vài trăm km và có thể tấn công các lực lượng đổ bộ hoặc tàu chiến của đối phương từ khoảng cách an toàn, cũng được triển khai đến Căn cứ Kita Fuji, tỉnh Shizuoka.

Theo nhận định của giới phân tích, những động thái tăng cường năng lực phòng thủ liên tiếp này của Nhật Bản một mặt sẽ nhận được sự ủng hộ từ dư luận trong nước, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, nhưng mặt khác cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng một sai sót trong đánh giá cũng có thể dẫn đến cuộc tấn công phủ đầu - vốn bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm. Đối với các nước láng giềng, những động thái của Nhật Bản chắc chắn sẽ gặp phản ứng gay gắt, đồng thời được dự báo có thể đẩy căng thẳng địa chính trị ở khu vực lên mức cao hơn.

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Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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