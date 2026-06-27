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Đối mặt bão kép, Nhật Bản ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm

Thứ Bảy, 16:45, 27/06/2026
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VOV.VN - Bắt đầu từ sáng 27/6, hai cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Mekkhala và Higos đã gần như đồng thời áp sát và đổ bộ vào Nhật Bản, gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm. Nhiều cơ chế phòng chống đặc biệt đã được ban bố tại các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng. 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão số 7, tên quốc tế là Mekkhala, đã tiếp cận tỉnh Wakayama ở khoảng cách rất gần, khoảng 130km. Hiện nay bão đang di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, hướng tới khu vực trung tâm bao gồm vùng Kanto, Tokai, vùng thủ đô… của Nhật Bản, mỗi giờ đi được khoảng 55km, tốc độ gió ở khu vực gần tâm bão là khoảng 30m/s.

Doi mat bao kep, nhat ban ban bo nhieu canh bao nguy hiem hinh anh 1
Bản đồ hướng đi và các thông số về bão số 7 và số 8 của Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Trong khi đó, bão số 8, tên quốc tế là Higos, sau khi đổi hướng sang khu vực ngoài khơi tỉnh Ibaraki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng đang gây mưa dữ dội trên một khu vực kéo dài từ Kanto đến Kinki. Lượng mưa hiện nay ở khu vực sân bay Oshima thuộc quần đảo Izu của Tokyo lên tới 60mm/h, các khu vực khác là khoảng 46,5mm.

Các cơ quan chức năng phụ trách phòng chống thiên tai của Nhật Bản đã phải ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm liên quan đến các hiện tượng cực đoan do 2 cơn bão kép gây ra.

Tại cuộc họp báo để cập nhật tình hình thiên tai, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản nhấn mạnh sự nguy hiểm của bão và đưa ra nhiều khuyến cáo: “Tất cả cư dân cần xem lại bản đồ thiên tai để nắm tình hình tổng thể, cập nhật thông tin về ngập lụt, sạt lở đất… ở khu vực gần nhà và các tuyến đường di chuyển cá nhân, xác định lại các điểm và tuyến đường lánh nạn, kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc, theo dõi sát các thông tin liên quan, chấp hành nghiêm các lệnh sơ tán của chính quyền địa phương, đi lánh nạn trước khi các hiện tượng cực đoan xảy ra”

Bắt đầu từ 12h00 hôm nay, chính quyền thị trấn Oshima thuộc thủ đô Tokyo đã nâng cấp cảnh báo lên cấp độ 4 – mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời phát lệnh sơ tán đối với 3.947 hộ gia đình với 7.884 nhân khẩu.

Bão cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, với 10 tuyến tàu cao tốc Shinkansen, toàn bộ các chuyến phà biển phải dừng hoạt động, hầu hết các chuyến bay đi và đến các khu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão đã bị hủy. Đặc biệt, theo báo cáo nhanh của các địa phương, đã xuất hiện thiệt hại về tài sản, cùng các trường hợp bị thương do mưa to, gió lớn, nhà đổ và sạt lở đất đá gây ra.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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