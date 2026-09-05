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Nhật Bản và Pháp kết thúc tập trận chung Brunet - Takamori

Thứ Bảy, 10:12, 05/09/2026
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VOV.VN - Cuộc tập trận chung giữa Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Lục quân Pháp, bắt đầu từ ngày 25/8, kết thúc hôm nay (5/9).

Cuộc tập trận có tên gọi Brunet - Takamori, ghép từ tên của hai nhân vật lịch sử gắn với quan hệ quân sự Nhật Bản - Pháp là Jules Brunet và Saigo Takamori. Jules Brunet là sĩ quan pháo binh Pháp được cử tới Nhật Bản năm 1867 để huấn luyện lực lượng của Mạc phủ Tokugawa, trong khi Saigo Takamori là một trong những samurai nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân.

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Một khoa mục của Brunet - Takamori 2025. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Brunet - Takamori là cuộc tập trận thường niên được tổ chức từ năm 2023. Lần đầu tiên, hoạt động này diễn ra tại New Caledonia, vùng lãnh thổ của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Brunet - Takamori 2026 được tổ chức tại thao trường Ojojihara, tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, với sự tham gia của khoảng 120 binh sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh số 20 của Nhật Bản và khoảng 40 binh sĩ thuộc Trung đoàn Thủy quân lục chiến New Caledonia của Pháp.

Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào các nội dung chống nổi dậy, chống biệt kích, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và kỹ năng chiến thuật. Đáng chú ý, kịch bản tập trận lần này còn bao gồm thử nghiệm máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là các UAV tấn công cảm tử cỡ nhỏ. Hoạt động diễn ra khi Nhật Bản đang đẩy nhanh việc mua sắm và triển khai UAV đánh chặn theo phương châm “dùng UAV chống UAV”.

Trao đổi với báo chí về cuộc tập trận, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, Tướng Arai Masayoshi nhấn mạnh: “Với nhận thức rằng an ninh của khu vực Đại Tây Dương ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không thể tách rời, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường lòng tin với các quốc gia châu Âu có cùng chí hướng”.

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Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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