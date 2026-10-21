Những con tàu nối hành trình giữ biển

65 năm trước (23/10/1961-23/10/2026), những con tàu Không số ( Ðoàn 759 trước đây, nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) là lực lượng nòng cốt làm nên đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển đã vượt qua sự phong tỏa gắt gao, vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam, góp phần làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Hôm nay, trên những con tàu của Lữ đoàn 125, hành trình giữ biển tiếp tục với những yêu cầu mới. Tàu hiện đại hơn, công nghệ phát triển hơn, nhưng bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người lính biển vẫn là yếu tố quyết định.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 huấn luyện trên biển

Tại quân cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh), những ngày tháng 10, dẫu thời tiết mưa nắng thất thường nhưng không làm giảm nhiệt huyết của những cán bộ, chiến sĩ đang say sưa luyện tập các khoa mục tại bến. Tiếng khẩu lệnh người chỉ huy dõng dạc, trên tàu, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Những hình ảnh trên quân cảng Lữ đoàn 125 Hải quân hôm nay như khơi dậy khí thế và tinh thần quả cảm của CBCS trên những con “Tàu không số” năm xưa trong thực hiện nhiệm vụ vận tải chi viện chiến trường, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thiếu tá Đinh Văn Cảnh, Thuyền trưởng Tàu Trường Sa 19 cho biết: Vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị là tiền thân của Đoàn Tàu Không số năm xưa, mỗi CBCS luôn khâm phục bản lĩnh, ý chí chiến đấu, tinh thần mưu trí, dũng cảm của thế hệ cha anh. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, đối mặt với hiểm nguy và sự phong tỏa gắt gao của đối phương, nhưng các chú, các bác vẫn quyết tâm đưa hàng hóa, vũ khí, cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Hôm nay, nhiệm vụ và phương thức hoạt động trên biển đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khả năng chỉ huy, người thuyền trưởng còn phải nắm chắc tình hình, sử dụng thành thạo trang bị, đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.

Biên đội tàu chào cờ tại Quân cảng

Thiếu tá Đinh Văn Cảnh tự hào: "Những tấm gương ấy nhắc nhở thế hệ chúng tôi phải luôn vững vàng, chủ động và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tàu hiện đại càng đòi hỏi người chỉ huy phải có trình độ công nghệ và khả năng làm chủ trang bị tương xứng. Người thuyền trưởng phải hiểu rõ tính năng của các hệ thống trên tàu, thường xuyên huấn luyện, sử dụng thành thạo trang bị. Quan trọng hơn, phải biết phân tích thông tin, kết hợp dữ liệu công nghệ với kinh nghiệm thực tiễn để chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống kịp thời, chính xác. Có như vậy mới làm chủ được hành trình và nâng cao khả năng xử lý các tình huống trên biển".

Những con tàu Không số năm xưa hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, phải dựa vào trí thông minh, lòng dũng cảm và sự sáng tạo để vượt qua sự kiểm soát gắt gao của đối phương. Mỗi chuyến đi là một cuộc đấu trí cam go giữa lằn ranh sinh tử; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bí mật của tuyến vận tải chiến lược.

Kiểm tra công tác huấn luyện SSCĐ tại bến

Hôm nay, nhiệm vụ đã có nhiều thay đổi, nhưng yêu cầu về bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm của người lính biển vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm chủ con tàu là nhiệm vụ thường xuyên. Khả năng sẵn sàng lên đường được tạo nên từ sự thành thạo ở từng vị trí công tác, việc nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Đại úy Trần Đức Trọng, Trưởng ngành máy, Tàu 960 chia sẻ: "Tàu hôm nay được trang bị hiện đại, tích hợp nhiều hệ thống công nghệ cao, nên chúng tôi phải thường xuyên học tập, nghiên cứu tính năng kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của từng hệ thống. Đồng thời, tổ chức huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả trang bị, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày, độc lập trên biển. Kết hợp kiến thức kỹ thuật với kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp phát hiện, khắc phục hỏng hóc, duy trì con tàu luôn sẵn sàng".

Để truyền thống Đoàn tàu Không số thực sự trở thành động lực, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay cần hiểu sâu sắc những hy sinh của thế hệ đi trước, biến niềm tự hào thành ý thức trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Tàu 935, chia sẻ: Công tác giáo dục truyền thống tại đơn vị được gắn với thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu lịch sử qua những câu chuyện, hiện vật, nhân chứng lịch sử và các hoạt động tham quan, học tập.

Tàu Lữ đoàn 125 đưa đoàn công tác đến Trường Sa

"Với cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay, niềm tự hào về truyền thống phải trở thành ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Từ một ca trực, một giờ huấn luyện, việc chấp hành kỷ luật đến mỗi chuyến công tác trên biển, tất cả đều phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi hiểu rằng con đường hôm nay được mở bằng trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mỗi người sẽ có thêm động lực để tự giác rèn luyện, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc", Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Tàu 935, cho biết thêm.

Từ bài học lịch sử đến nhiệm vụ hôm nay, sự tiếp nối còn được thể hiện trong yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình và phối hợp xử trí hiệu quả các tình huống trên biển. Đối với Lữ đoàn 125, nhiệm vụ ấy gắn liền với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự, trực chốt giữ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân và tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trực chốt bảo vệ chủ quyền biển đảo kết hợp hỗ trợ ngư dân vươn khơi

Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân khẳng định: "Truyền thống Đoàn tàu Không số không chỉ được gìn giữ qua những câu chuyện lịch sử, mà phải thể hiện bằng chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới".

Huấn luyện bắn đạn thật trên biển

65 năm đã qua, từ những con tàu Không số năm xưa đến những con tàu hiện đại hôm nay, hành trình giữ biển vẫn được tiếp nối bằng bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Hải quân. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Lữ đoàn 125 được đầu tư vũ khí, trang bị hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân không ngừng nâng cao trình độ, làm chủ phương tiện, kiên cường bám biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiếp nối truyền thống Anh hùng của Đoàn tàu Không số, mỗi CBCS Lữ đoàn 125 hôm nay nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới, góp phần giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.