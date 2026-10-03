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Pháp bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái tiêm kích Rafale

Thứ Bảy, 06:49, 03/10/2026
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VOV.VN - Pháp đã bắt đầu chuẩn bị đào tạo những phi công Ukraine đầu tiên vận hành tiêm kích Rafale, trong bối cảnh Paris và Kiev xúc tiến kế hoạch chuyển giao dòng máy bay chiến đấu hiện đại này cho Ukraine.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad ngày 2/10 cho biết Pháp đang tiếp tục trao đổi với Ukraine về việc cung cấp tiêm kích Rafale. Các máy bay này sẽ do chính phi công Ukraine vận hành.

“Chúng tôi đang đàm phán với phía Ukraine về việc chuyển giao các tiêm kích Rafale do phi công Ukraine, chứ không phải phi công Pháp, điều khiển”, ông Haddad nói.

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Tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, quá trình đào tạo phi công Ukraine sẽ đi theo lộ trình huấn luyện tiêu chuẩn của không quân Pháp. Ban đầu, các học viên làm quen với máy bay huấn luyện hạng nhẹ Grob G-120TP, sau đó chuyển sang máy bay huấn luyện nâng cao Alpha Jet trước khi tiếp cận Rafale.

Pháp và Ukraine hồi tháng 7 đã công bố đơn hàng ban đầu gồm 16 tiêm kích Rafale cùng hệ thống vũ khí đi kèm, nằm trong kế hoạch rộng hơn mà hai bên từng đề cập từ tháng 11/2025 về khả năng Ukraine sở hữu tới 100 máy bay Rafale trong vòng khoảng một thập kỷ.

Theo tuyên bố chung của hai nước, 4 chiếc Rafale đầu tiên có thể được chuyển giao sau khi các phi công và kỹ thuật viên Ukraine hoàn thành chu trình huấn luyện. Pháp cũng dự kiến cung cấp các loại vũ khí không đối không và không đối đất đi kèm, trong đó có bom dẫn đường AASM, tên lửa MICA và Meteor.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho biết những chiếc Rafale đầu tiên trong đơn hàng 16 máy bay dự kiến có thể hoạt động trên bầu trời Ukraine từ giai đoạn 2028-2029. Việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên được triển khai từ năm 2026 nhằm chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận này.

Tuy nhiên, tiến độ thực tế của chương trình vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có năng lực sản xuất của Dassault Aviation, lịch bàn giao cho các khách hàng hiện tại cũng như phương án tài chính dành cho Ukraine.

Chương trình chuyển giao tiêm kích Rafale là một phần trong chương trình hợp tác quốc phòng rộng hơn giữa Paris và Kiev. Ngoài Rafale, hai bên cũng đã thống nhất tăng cường năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và mở rộng hợp tác sản xuất một số loại vũ khí tại Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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