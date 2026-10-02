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Ukraine và EU thống nhất cơ chế tài chính 2026 - 2027 nhưng chưa tăng viện trợ

Thứ Sáu, 14:49, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận về các phương thức tài chính dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027, dù EU ở thời điểm hiện tại chưa đưa ra thêm bất kỳ cam kết viện trợ mới nào.

Thông cáo chung giữa hai bên nêu rõ các kênh bảo đảm nhu cầu ngân sách và quốc phòng của Ukraine cho năm 2026 đã được xác định cụ thể, đi kèm lộ trình giải ngân cần thiết.

ukraine va eu thong nhat co che tai chinh 2026 - 2027 nhung chua tang vien tro hinh anh 1
Trước đó, EU đã thông qua gói vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương hơn 101 tỷ USD) dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đôi bên đã thống nhất khuôn khổ, tiến độ và các bước triển khai trong hai năm tới. Đề cập đến các phương án xử lý thâm hụt, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đang tính đến khả năng tạm ứng các khoản hỗ trợ vốn dự kiến cho năm 2027, huy động các khoản vay song phương, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn lực từ các quốc gia ngoài châu Âu.

Trước đó, EU đã thông qua gói vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương hơn 101 tỷ USD), dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027 và phía Brussels khẳng định chưa có chủ trương gia tăng hạn mức này, bất chấp việc Kiev ước tính thâm hụt ngân sách năm nay lên tới 20 tỷ USD và đang tìm kiếm thêm 53 tỷ USD viện trợ nước ngoài cho năm 2027.

Đối với tài khóa 2026, Brussels nhấn mạnh các nguồn vốn sẵn có trong khuôn khổ gói tín dụng hiện tại chỉ được giải ngân với điều kiện Kiev triển khai đầy đủ các cải cách thể chế đã cam kết. Sang năm 2027, đôi bên khẳng định sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ cấp khoản đợt hai trị giá 45 tỷ euro, đồng thời tiếp tục rà soát các nhu cầu phát sinh.

Bên cạnh nỗ lực nội khối, Kiev và Brussels cũng hối thúc các đồng minh quốc tế thực hiện nghiêm túc cam kết tài chính và tăng cường chia sẻ gánh nặng. Theo Ủy ban châu Âu, mục tiêu huy động 45 tỷ euro (khoảng 50 tỷ USD) từ các đối tác ngoài EU để san sẻ gánh nặng tài chính hiện vẫn còn thiếu hụt rất lớn.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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