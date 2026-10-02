EU bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản bổ sung 27 tỷ euro

Theo hãng tin Bloomberg Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Ukraine tiếp tục các cải cách của mình, gắn liền với việc giải ngân theo từng giai đoạn 45 tỷ euro đầu tiên, dự kiến ​​sẽ được phân bổ theo chương trình này vào cuối năm nay. EU nói rõ rằng các khoản chi sẽ không được đẩy nhanh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hội đàm bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9 (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, một phái đoàn lớn của Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko, các quan chức chính phủ và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, đã có chuyến thăm trụ sở EU Brussels. Trong các cuộc đàm phán kín, hai bên đã cố gắng đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung cho chính phủ Kiev.

Một tuyên bố chung ngắn gọn đã được đưa ra sau các cuộc tham vấn, nhưng không đề cập đến bất kỳ khoản thanh toán mới nào. Thủ tướng Ukraine Sergey Koretsky trước đó đã nói rằng thâm hụt ngân sách quốc phòng năm nay của nước này lên tới ít nhất 27 tỷ USD.