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Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster

Thứ Ba, 07:26, 14/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster, đồng thời chuyển giao các tổ hợp phòng không SAMP/T thế hệ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức ngày 13/7 tại Paris, ông Macron cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn dùng trong hệ thống phòng không Patriot.

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Tên lửa đánh chặn Aster sử dụng trong các tổ hợp phòng không SAMP/T do Pháp và Italy cùng phát triển. Ảnh minh họa: Defense News

“Về phần mình, chúng tôi đã quyết định cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép tên lửa Aster sử dụng trong các tổ hợp phòng không SAMP/T do Pháp và Italy cùng phát triển. Một số quốc gia khác cũng đã đưa ra các quyết định tương tự”, ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, hai bên đã thông qua lộ trình hợp tác song phương nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được từ tháng 11/2025. Theo ông Macron, lộ trình này bao gồm lĩnh vực phòng không, trong đó Ukraine sẽ tiếp nhận lô đầu tiên các tổ hợp SAMP/T thế hệ mới. Các hệ thống này sẽ bổ sung cho các tổ hợp phòng không và tên lửa dự kiến được chuyển giao cho Ukraine trong những tuần tới.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Pháp vì sẵn sàng cung cấp thêm các hệ thống phòng không trong năm nay.

“Xin cảm ơn Tổng thống Emmanuel Macron. Đây là một bước tiến rất quan trọng và sẽ mang lại sự hỗ trợ to lớn cho chúng tôi. Việc cấp phép sản xuất tên lửa Aster và SCALP là những quyết định hết sức quan trọng”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ cho phép Ukraine sản xuất các hệ thống Patriot. Ông Zelensky sau đó cho biết, sau khi đạt được thỏa thuận chính trị với ông Trump, các công việc kỹ thuật để triển khai kế hoạch này cần sớm được bắt đầu.

Theo Reuters, nhiều khả năng hoạt động sản xuất tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot dành cho Ukraine sẽ được triển khai tại một quốc gia châu Âu, trong đó Đức là một trong những địa điểm đang được xem xét.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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