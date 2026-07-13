Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

Đề cập đến "Liên minh tự nguyện" - nhóm các quốc gia ủng hộ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Dmitry Peskov khẳng định liên minh này không hướng tới hòa bình.

"Tôi gọi đây là liên minh của những bên chủ trương chiến tranh. Họ không mong muốn hòa bình mà muốn cuộc xung đột tiếp diễn", ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Moscow sẽ theo dõi sát các diễn biến tại cuộc họp sắp tới của liên minh này do cho rằng các nước thành viên đang có lập trường thù địch với Nga. Ông Peskov cũng cho rằng liên minh trên đang "mắc phải ảo tưởng lớn nhất" khi tin rằng có thể khiến Nga chịu thất bại chiến lược.

Tại buổi họp báo, đề cập đến lịch trình làm việc của Tổng thống Vladimir Putin, ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin luôn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt với cương vị Tổng tư lệnh tối cao.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Nga thường xuyên nhận được đầy đủ các báo cáo cần thiết và đưa ra quyết định trên cơ sở những thông tin này.