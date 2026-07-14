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Nga tập kích Kiev, cảnh báo đáp trả mọi cuộc tấn công của Ukraine

Thứ Ba, 06:27, 14/07/2026
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VOV.VN - Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 14/7, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau trong thành phố.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, hai nhà kho tại quận Holosiivskyi, nằm ngay bên ngoài trung tâm thủ đô, đã bị trúng tên lửa và bốc cháy.

nga tap kich kiev, canh bao dap tra moi cuoc tan cong cua ukraine hinh anh 1
Khói bốc lên tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã rơi xuống một khu vực trống ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố, làm nhiều ô tô bốc cháy. Ông cũng xác nhận các đơn vị phòng không Ukraine đã được triển khai đánh chặn.

Các phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở Kiev trong đêm.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi, biệt danh “Madyar”, tuyên bố Ukraine đã tấn công thêm 15 tàu của Nga trong đêm 13/7, nâng tổng số tàu bị tập kích trong chiến dịch kéo dài 8 ngày tại biển Azov lên 105 chiếc. Các mục tiêu mới gồm 7 tàu chở dầu, 5 tàu hàng, một phà và hai tàu kéo. Ông Brovdi cho biết chiến dịch nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần đường biển quan trọng của Nga qua biển Azov - tuyến vận chuyển phục vụ cả mục đích quân sự lẫn xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc, thép và nhiều loại hàng hóa khác.

Nga cảnh báo đáp trả mọi cuộc tấn công của Ukraine

Phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/7 cảnh báo mọi đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh hơn nhiều từ Moscow.

Phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Toàn Nga tổ chức, ông Putin nhấn mạnh: “Phản ứng của chúng tôi sẽ luôn tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng, nhưng với sức mạnh lớn gấp nhiều lần”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, một bộ phận phương Tây vẫn theo đuổi chính sách mà ông gọi là “bài Nga”, song bât chấp áp lực Moscow vẫn đang phát triển kinh tế, củng cố hệ thống tài chính, hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Ông Putin khẳng định những nỗ lực này đang làm thay đổi cục diện trên chiến trường.

Theo phía Nga, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng và khu dân cư trên lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Kiev gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các hành động “bừa bãi” nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại quân sự và Moscow đã mở rộng các cuộc tấn công tầm xa để đáp trả.

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Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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