Phụ nữ vùng biên An Giang tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Để phát huy sức mạnh toàn dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh vùng biên, trong những năm qua, đồn Biên phòng Lạc Quới thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc tỉnh An Giang để thu hút phụ nữ ở vùng biên Ba Chúc tham gia vào nhiều chương trình, mô hình thiết thực nhằm bảo vệ chủ quyền biên giới và các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội viên Hội phụ nữ xã Ba Chúc tích cực tham gia tuần tra cùng lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời gian đầu, thông qua các buổi sinh hoạt, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Lạc Quới đã lồng ghép phổ biến cho phụ nữ những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, các quy định pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

Được nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn biên giới nên chị em rất nhiệt tình tham gia các chương trình như “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hay các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”, “Gia đình phụ nữ không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” đã được triển khai trên toàn địa bàn đơn vị phụ trách.

Nhiều hội viên phụ nữ tích cực tham gia tuần tra cùng lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

"Từ kết quả của tổ thực hiện, chị em trong hội viên rất ủng hộ mô hình này và hiện nay hội cũng nhân rộng thành viên để tham gia tổ này để góp phần bảo vệ an ninh đường biên cột mốc, cũng như giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đường biên giới", chị Neáng Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang chia sẻ.

Không chỉ phối hợp với đồn Biên phòng Lạc Quới thực hiện hiệu quả việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, sau mỗi buổi tuần tra, các chị lại dành thời gian đến các chốt biên giới, thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực, tham quan vườn tăng gia, tìm hiểu đời sống sinh hoạt văn hoá tinh thần anh em trên các tổ chốt…

Nhiều chương trình ý nghĩa cũng đã được triển khai như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, hay các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới.

Là cán bộ thường xuyên tham gia tuần tra biên giới cùng Hội phụ nữ, Trung úy Võ Hoàng Thanh, Đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn Biên phòng Lạc Quới, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho rằng đây là mô hình rất hiệu quả thiết thực.

"Trong quá trình tuần tra, các chị thường xuyên động viên và giúp chúng tôi có thêm động lực để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, cũng như công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, các chị cũng xuống địa bàn để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, giúp cho bà con hiểu rõ thêm về lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần giữ vững thế trận biên phòng toàn dân vững chắc", theo Trung úy Võ Hoàng Thanh.

Sự phối hợp giữa đồn Biên phòng lạc Quới và Hội Phụ nữ xã đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Trong thời gian tới, để công tác phối hợp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, đơn vị và Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo điều kiện để chị em yên tâm gắn bó với quê hương, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới.

"Đồn biên phòng đã tham mưu tốt cho địa phương trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và thực hiện tốt các quyết định của bộ quốc phòng một cách nhuần nhuyễn để làm sao đảm bảo được bảo vệ được chủ quyền an ninh biên giới", bà Lưu Thị Mỹ Linh, phó Chủ tịch UBND xã Ba Chúc, tỉnh An Giang nói.

Sự chung sức đồng lòng giữa đồn Biên phòng Lạc Quới và Hội Phụ nữ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ, đã góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.