An Giang phát hiện 10 phòng khám, bệnh viện chi sai thanh toán khám chữa bệnh

Trong gần 2 năm, từ năm 2022 đến 2023, qua thanh kiểm tra 10 bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ), BHXH Việt Nam phát hiện nhiều khoản thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định lên đến hơn 27 tỷ đồng. Trong đó, riêng trong năm 2022 số tiền thanh toán BHYT sai quy định hơn 14 tỷ đồng, 8 tháng năm 2023 là gần 13 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2023, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra 10 cơ sở khám chữa bệnh tại Kiên Giang (cũ) phát hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định hơn 27,3 tỉ đồng gồm: Bệnh viện Bình An hơn 2,4 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Bình Dương hơn 725 triệu đồng; Phòng khám đa khoa Sóc Ven hơn 3,7 tỉ đồng;

Phòng khám đa khoa Thanh Bình hơn 1,3 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Đông An hơn 5,7 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Nhân Hậu Phú Cường gần 900 triệu đồng; Phòng khám đa khoa Thanh Bình Sóc Ven hơn 2,6 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Thanh Bình Sóc Xoài gần 900 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hơn 8,1 tỉ đồng; Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang hơn 1 tỉ đồng và nhiều sai phạm khác trong việc thực hiện các quy định. Đồng thời yêu cầu hoàn trả số tiền chi sai.

Những sai thông thường là chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng không đúng quy định; không đăng ký hành nghề tại phòng khám chỉ định; thực hiện chi phí KCB BHYT do bác sỹ chỉ định, thực hiện không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn; chi phí dịch vụ kỹ thuật chưa được phê duyệt danh mục; Phòng khám cấp thuốc điều trị ngoại trú bệnh mãn tính huyết áp, tiểu đường nhưng chưa lập bệnh án ngoại trú.

Phòng khám có làm bệnh án điều trị ngoại trú các bệnh về chuyên khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Một số trường hợp bệnh nhân BHYT điều trị bệnh dài ngày như thoái hoá khớp, di chứng tai biến mạch máu não, phòng khám làm bệnh án điều trị ngoại trú trong thời gian dưới 7 ngày rồi cho ra viện, ngày hôm sau làm bệnh án điều trị ngoại trú với cùng bệnh lý.

Thống kê thanh toán dịch vụ kỹ thuật siêu âm mà thời gian bác sỹ thực hiện siêu âm cho mỗi bệnh nhân không đúng theo thời gian quy định của phòng khám: không đủ 5 phút đối với các siêu âm tim, mạch máu và không đủ 3 phút đối với các siêu âm khác.

Thống kê thanh toán chi phí công khám và chi phí các DVKT y tế vào ngày nhân viên y tế (bác sỹ, y sỹ) khám, chỉ định thực hiện DVKT nhưng trên bảng chấm công là nghỉ bù, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ học, nghỉ con ốm.

Phòng khám không mua và sử dụng hoá chất để thực hiện xét nghiệm LDL-Cholesterol (là xét nghiệm thể nội suy) nhưng vẫn thống kê đề nghị thanh toán BHYT.