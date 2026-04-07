An Giang phát hiện 10 phòng khám, bệnh viện chi sai thanh toán khám chữa bệnh

Thứ Ba, 19:40, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua thanh kiểm tra 10 bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ), BHXH Việt Nam phát hiện nhiều khoản chi thanh toán khám chữa bệnh BHYT sai quy định, với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trong gần 2 năm, từ năm 2022 đến 2023, qua thanh kiểm tra 10 bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ), BHXH Việt Nam phát hiện nhiều khoản thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định lên đến hơn 27 tỷ đồng. Trong đó, riêng trong năm 2022 số tiền thanh toán BHYT sai quy định hơn 14 tỷ đồng, 8 tháng năm 2023 là gần 13 tỷ đồng. 

Phát hiện chi thanh toán khám chữa bệnh y tế sai quy định (Ảnh minh họa)

Cụ thể, năm 2023, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra 10 cơ sở khám chữa bệnh tại Kiên Giang (cũ) phát hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định hơn 27,3 tỉ đồng gồm: Bệnh viện Bình An hơn 2,4 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Bình Dương hơn 725 triệu đồng; Phòng khám đa khoa Sóc Ven hơn 3,7 tỉ đồng;

Phòng khám đa khoa Thanh Bình  hơn 1,3 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Đông An hơn 5,7 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Nhân Hậu Phú Cường gần 900 triệu đồng; Phòng khám đa khoa Thanh Bình Sóc Ven hơn 2,6 tỉ đồng; Phòng khám đa khoa Thanh Bình Sóc Xoài gần 900 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hơn 8,1 tỉ đồng; Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang hơn 1 tỉ đồng và nhiều sai phạm khác trong việc thực hiện các quy định. Đồng thời yêu cầu hoàn trả số tiền chi sai.

Những sai thông thường là chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng không đúng quy định; không đăng ký hành nghề tại phòng khám chỉ định; thực hiện chi phí KCB BHYT do bác sỹ chỉ định, thực hiện không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn; chi phí dịch vụ kỹ thuật chưa được phê duyệt danh mục;   Phòng khám cấp thuốc điều trị ngoại trú bệnh mãn tính huyết áp, tiểu đường nhưng chưa lập bệnh án ngoại trú.

Phòng khám có làm bệnh án điều trị ngoại trú các bệnh về chuyên khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Một số trường hợp bệnh nhân BHYT điều trị bệnh dài ngày như thoái hoá khớp, di chứng tai biến mạch máu não, phòng khám làm bệnh án điều trị ngoại trú trong thời gian dưới 7 ngày rồi cho ra viện, ngày hôm sau làm bệnh án điều trị ngoại trú với cùng bệnh lý.

Thống kê thanh toán dịch vụ kỹ thuật siêu âm mà thời gian bác sỹ thực hiện siêu âm cho mỗi bệnh nhân không đúng theo thời gian quy định của phòng khám: không đủ 5 phút đối với các siêu âm tim, mạch máu và không đủ 3 phút đối với các siêu âm khác. 

Thống kê thanh toán chi phí công khám và chi phí các DVKT y tế vào ngày nhân viên y tế (bác sỹ, y sỹ) khám, chỉ định thực hiện DVKT nhưng trên bảng chấm công là nghỉ bù, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ học, nghỉ con ốm.

Phòng khám không mua và sử dụng hoá chất để thực hiện xét nghiệm LDL-Cholesterol (là xét nghiệm thể nội suy) nhưng vẫn thống kê đề nghị thanh toán BHYT.

 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang
24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang

VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.

24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang

24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang

VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.

Khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha ở An Giang
Khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha ở An Giang

VOV.VN - Chiều nay (30/3), tỉnh An Giang và Tập đoàn T&T Group tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống. Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha ở An Giang

Khởi công khu công nghiệp thế hệ mới 4.800 tỷ đồng, quy mô gần 200 ha ở An Giang

VOV.VN - Chiều nay (30/3), tỉnh An Giang và Tập đoàn T&T Group tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống. Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa XI long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa XI long trọng khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031.

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh
An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-3031.

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-3031.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang
Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu
Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

VOV.VN - Chiều tối 21/3, Sở Y tế tỉnh An Giang có thông cáo báo chí về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại Phú Quốc. Sau trường hợp tử vong đầu tiên do viêm não mô cầu nhóm B ở Phú Quốc, ngành y tế phát hiện thêm 1 trường hợp là bạn cùng lớp bị nhiễm viêm não mô cầu.

Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

VOV.VN - Chiều tối 21/3, Sở Y tế tỉnh An Giang có thông cáo báo chí về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại Phú Quốc. Sau trường hợp tử vong đầu tiên do viêm não mô cầu nhóm B ở Phú Quốc, ngành y tế phát hiện thêm 1 trường hợp là bạn cùng lớp bị nhiễm viêm não mô cầu.

