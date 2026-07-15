Quân chủng Phòng không - Không quân vinh danh 28 cán bộ đoàn giỏi

Với chủ đề "Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng", Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 quy tụ các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp và những cán bộ đoàn tiêu biểu được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng và Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao chứng nhận “Cán bộ đoàn giỏi cấp Quân chủng” cho các thí sinh. Ảnh: Bùi Đức

Diễn ra trong 3 ngày (13-15/7/2026), các thí sinh tham gia ba nội dung gồm: Thi kiến thức (bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy) và thi kỹ năng, năng khiếu. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, Chương trình hành động Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng các cấp; các văn bản, hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ…

Ở phần thi kỹ năng, năng khiếu, mỗi thí sinh lựa chọn một nội dung phù hợp, tổ chức thực hành tại cơ quan, đơn vị, xây dựng thành video clip dài từ 10 đến 15 phút gửi Ban Giám khảo chấm điểm. Nội dung tập trung vào khả năng tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động như hướng dẫn hát các bài truyền thống, tổ chức sinh nhật đồng đội, rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức trò chơi thanh niên; đồng thời phát huy năng khiếu cá nhân qua các phần trình diễn hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, chơi đàn, vẽ tranh...

Đối với nội dung thi Tuyên truyền viên trẻ, các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn và đặc điểm, nhiệm vụ chính trị để xây dựng kịch bản, nội dung tuyên truyền phù hợp, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình hành động của Đoàn các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng, trao thưởng 2 thí sinh đoạt giải Xuất sắc. Ảnh: Bùi Đức

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã quán triệt và chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế hội thi; chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bình tĩnh, tự tin và hoàn thành đầy đủ các nội dung. Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần thi kiến thức.

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng và Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng các thí sinh đoạt giải Ba và giải phụ trong Hội thi. Ảnh: Bùi Đức

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong Hội thi. Ảnh: Bùi Đức

Ở phần thi kỹ năng, năng khiếu, các thí sinh thể hiện sự tự tin, sáng tạo với nhiều nội dung phong phú như giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh nhật đồng đội, tuyên truyền kỹ năng chuyển đổi số, dạy hát, dạy nhảy quân vũ, ngâm thơ, kể chuyện, biểu diễn nhạc cụ, viết thư pháp... Qua mỗi phần thi, các thí sinh không chỉ bộc lộ năng khiếu cá nhân mà còn khẳng định năng lực tổ chức, điều hành hoạt động, kỹ năng tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, góp phần làm nổi bật vai trò của người cán bộ đoàn trong tổ chức các phong trào tại cơ quan, đơn vị.

Đối với phần thi Tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh lựa chọn chủ đề phù hợp, xây dựng đề cương bám sát tinh thần các nghị quyết của Đảng và Đoàn, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều đội thi phối hợp nhịp nhàng giữa hai tuyên truyền viên, kết hợp hiệu quả với hình ảnh, video minh họa. Các đơn vị cũng đầu tư dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với nhiều cách thể hiện như ca, múa, nhạc, hoạt cảnh. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế video, chỉnh sửa hình ảnh và tạo hiệu ứng trình chiếu, góp phần nâng cao tính trực quan, sức hấp dẫn và đổi mới phương pháp tuyên truyền.

Ban Tổ chức cho biết, hội thi không chỉ đánh giá trình độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ mà còn tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII vào thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Quân chủng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao chứng nhận "Cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân chủng" cho 28 thí sinh; đồng thời trao 2 giải Xuất sắc, 6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải phụ cho các thí sinh đạt thành tích cao.