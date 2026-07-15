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Từ vùng tâm chấn Venezuela: Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế
Thứ Tư, 06:03, 15/07/2026

Từ vùng tâm chấn Venezuela: Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế

VOV.VN - “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng tại Lễ Tuyên dương Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela.

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PV/VOV1
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