Từ vùng tâm chấn Venezuela: Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế

17 ngày sau trận động đất kép, Venezuela vẫn chạy đua giữa cứu người và tái thiết

VOV.VN - 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan.