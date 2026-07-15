Từ vùng tâm chấn Venezuela: Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế

VOV.VN - “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng tại Lễ Tuyên dương Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela.
VOV.VN - 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan.
VOV.VN - Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua (11/7), số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người.
VOV.VN - 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela đã trở về Việt Nam an toàn trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines. Hành trình không chỉ khép lại nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.