Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga, đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đã hoàn tất việc sản xuất và bàn giao lô máy bay Su-34 mới theo hợp đồng đặt hàng mua sắm quốc phòng của nhà nước.

Su-34 của Nga cất cánh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở khu vực Krasnodar, tháng 1/2022. Ảnh: Vitaliy Timkiv

Thông cáo của UAC cho biết, toàn bộ máy bay trong đợt bàn giao đã trải qua đầy đủ các quy trình kiểm tra mặt đất và bay thử tại nhà máy, trước khi được chuyển đến các căn cứ triển khai hoạt động. UAC không công bố số lượng máy bay Su-34 được bàn giao trong đợt này.

Một chỉ huy phi hành đoàn Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, việc tiếp nhận các máy bay mới được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga về bảo đảm cung cấp những loại vũ khí và trang thiết bị đang có nhu cầu sử dụng cao cho quân đội.

Su-34 là dòng máy bay chiến đấu đa năng, kết hợp khả năng của tiêm kích và máy bay ném bom, có thể tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không, kể cả trong điều kiện thời tiết phức tạp hoặc khi đối phương triển khai các biện pháp phòng không. Máy bay có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, vũ khí nhiệt áp và các loại tên lửa đối đất.