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Quân khu 2 phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Thứ Sáu, 14:06, 24/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (24/7), Quân khu 2 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (19/10/1946 - 19/10/2026) với chủ đề “80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất”.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 2 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, với chủ đề “80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất”.  Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển của LLVT Quân khu. Đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự hào về truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”; hun đúc ý chí quyết tâm, phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ”, biến niềm vinh dự đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thành động lực tinh thần và hành động thiết thực trong học tập, công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó.

quan khu 2 phat dong thi dua cao diem chao mung ky niem 80 nam ngay truyen thong hinh anh 1
Đại tá Khổng Đình Tám phát động thi đua

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết: Thời gian đợt thi đua từ ngày 01/8 đến 19/10/2026, có 3 nội dung quan trọng. Trong đó 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, những chiến công oanh liệt của quân và dân Quân khu 2 trong 80 năm qua; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, xây dựng ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

"Để hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng", đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, lập nhiều thành tích cao hơn nữa, mới hơn nữa, tiêu biểu và xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng LLVT Quân khu tinh, gọn, mạnh, mẫu mực tiêu biểu, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, đại tá Khổng Đình Tám nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, các khối trưởng thi đua năm 2026 đã kí giao ước thi đua trước sự chứng kiến của Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; lãnh đạo Quân khu 2 cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ tại 22 điểm cầu.

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Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày

6 tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 2 được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và rất hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu cũng không quản ngại khó khăn gian khổ, xung kích, tiên phong dầm mình cùng đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và nhiều nhiệm vụ khác. Phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026 có 242 tập thể, 417 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng.

Đinh Tuấn, Thừa Xuân/VOV - Tay Bắc
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