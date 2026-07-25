Tri ân người có công góp phần toả sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, trong đó có chăm lo cho người có công là một bộ phận đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện bản chất, truyền thống và chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời là động lực tinh thần to lớn để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2, công tác chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường đoàn kết quân – dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 hành quân cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS lên khu vực tìm kiếm tại điểm cao 400 đá, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang)

Một trong những nội dung được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm là triển khai sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực...

Cùng với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội được Quân khu triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, góp phần tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân được thực hiện kịp thời, đúng quy định...

Trong hoạt động công tác chính sách, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS của Quân khu vẫn được tiến hành thường xuyên. Giai đoạn 2020-2025, LLVT Quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập được 259 HCLS ở trong nước và trên đất bạn Lào; nhiều trường hợp được xác định danh tính, đưa về an táng tại quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.

Tại thực địa nơi tìm kiếm, quy tập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đã trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan năm 2026 cho cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, xác định danh tính HCLS”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này bằng mệnh lệnh từ trái tim.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã tham mưu, xây dựng, triển khai, ban hành đầy đủ các văn kiện theo đúng quy định. Cấp ủy các cấp ra Nghị quyết chuyên đề, xác định nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà phá bom mìn, vật nổ gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; triển khai các chương trình, kế hoạch về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trong năm 2026 và cả chiến dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 515 các địa phương, các lực lượng chức năng và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Bắc Lào triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khảo sát, thu thập thông tin, xác minh, tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương HCLS.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên lực lượng lấy mẫu, xác định danh tính HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Qua hơn 100 ngày đêm thực hiện Chiến dịch, Ban chỉ đạo 515 Quân khu tiếp nhận 487 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Qua rà soát, sàng lọc, tổ chức xác minh, nhiều nguồn tin có giá trị được bổ sung vào cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Đến ngày 15/7/2026, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 94 HCLS.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, tích cực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục “chạy đua với thời gian”, triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; tăng cường phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng và các tỉnh Bắc Lào đẩy mạnh khai thác nguồn thông tin, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.