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Sơn La: Phát động thi đua cao điểm “80 ngày hành động Quyết thắng”

Thứ Sáu, 12:27, 24/07/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động Quyết thắng – Thi đua giành 3 nhất” chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng chính quy.

Sau lễ phát động của Quân khu 2, sáng 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày hành động Quyết thắng – Thi đua giành 3 nhất”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 – 19/10/2026).

son la phat dong thi dua cao diem 80 ngay hanh dong quyet thang hinh anh 1
Phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động Quyết thắng – Thi đua giành 3 nhất”

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ ngày 1/8 đến 19/10/2026, với nội dung “3 nhất” gồm: Xây dựng ý chí, nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. 

Những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đề ra như: giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 2; chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “phản ứng thông tin” sang “chủ động kiến tạo thông tin”; từ “xử lý khủng hoảng” sang “quản trị niềm tin xã hội”; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phong trào “Bình dân học vụ số”.

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Chính ủy, Chỉ huy trưởng và đại diện các khối thi đua Bộ CHQS tỉnh Sơn La ký kết thi đua.

Trong đợt thi đua cao điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổ chức các cuộc diễn tập và điều chỉnh tổ chức biên chế mới; nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả; thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, biên phòng và đối ngoại nhân dân.

Quyết liệt thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm 100% quân số, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu (trên 80% khá, giỏi), an toàn tuyệt đối...

Thay mặt Hội đồng Thi đua, khen thưởng phát động đợt thi đua cao điểm, Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp; tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ thi đua: 

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Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phát động đợt thi đua.

"Phát huy tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đợt thi đua cao điểm này chính là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tự hào hướng về mốc son 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, khí thế từ đợt thi đua sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy LLVT tỉnh vươn lên lập nhiều thành tích cao nhất, làm rạng danh truyền thống LLVT Quân khu", Đại tá Đậu Thanh Quang nhấn mạnh.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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