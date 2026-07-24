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Sơn La kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai tại nhiều khu vực

Thứ Sáu, 11:05, 24/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều khu vực sau khi cơ bản hoàn thành công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, một số điểm vẫn có nguy cơ sạt lở, được yêu cầu tiếp tục theo dõi, sẵn sàng sơ tán người dân khi mưa lớn.

Việc công bố kết thúc tình huống khẩn cấp được thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã hoàn thành; các công trình, dự án xử lý khẩn cấp cơ bản hoàn thành hoặc đang tiếp tục được triển khai theo quy định của pháp luật. Các nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhân dân đã được kiểm soát, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cơ bản ổn định.

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Hỗ trợ người dân di chuyển nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở

Tuy nhiên, đối với các khu vực gồm bản Ngậm, xã Bắc Yên; bản Nong Sơn, Cao Sơn, xã Chiềng Sung và khu vực sạt lở tại đường tỉnh 112, xã Tà Xùa, mặc dù không còn đủ điều kiện duy trì tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún khi xảy ra mưa lớn hoặc các tình huống thiên tai bất thường.  Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao UBND các xã Bắc Yên, Chiềng Sung và Tà Xùa tiếp tục thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá diễn biến hiện trạng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra thiên tai.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nếu thiên tai tiếp tục xảy ra, trước mắt là với đợt mưa lớn được dự báo sẽ diễn ra từ chiều tối nay 23/7 đến ngày 25/7/2026.

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Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai

VOV.VN - Ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, thống nhất phương án huy động lực lượng, phương tiện nhằm chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giảm thiểu thiệt hại.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
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