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28 nghị quyết được thông qua, Sơn La tập trung đưa chính sách vào cuộc sống

Thứ Ba, 16:19, 21/07/2026
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VOV.VN - Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/7) đã thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, cần chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực đến tổ chức thực hiện; kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

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Kỳ họp xem xét, thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực.

28 nghị quyết được thông qua liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

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Lãnh đạo Sở Tài chính Sơn La trình bày các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Một số chính sách mới được cử tri và nhân dân quan tâm như: quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tủy; phân bổ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035...

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Các đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bám sát kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vừa qua và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận này; cùng các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.

Các cấp, các ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch và dịch vụ; thực hiện hiệu quả, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các công trình hạ tầng giáo dục khu vực biên giới và các dự án quan trọng khác; kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để khơi thông các nguồn lực phát triển...

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Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung đưa các chính sách vào cuộc sống.

Ông Lò Minh Hùng cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh có tính khả thi, thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; tránh tình trạng chính sách không khả thi, hiệu quả thấp hoặc phải sửa đổi ngay sau khi ban hành...

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Vì sao một số chính sách phát triển nông nghiệp tại Sơn La chưa đi vào thực tiễn?

VOV.VN - Vì sao một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ giải ngân thấp, người dân không tiếp cận được...? Đây là một trong những nội dung được đại biểu HĐND tỉnh Sơn La chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra chiều ngày 20/7.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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