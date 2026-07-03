Sư đoàn Bộ binh 305 diễn tập bắn đạn thật, tiêu diệt 100% mục tiêu

Đây là giai đoạn kết thúc Cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có thực binh bắn đạn thật của Sư đoàn Bộ binh 305. Quá trình diễn tập, Sư đoàn 305 tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, nguyên tắc.

Khẩu đội 12,7 mm thực hành tiêu diệt máy bay bay thấp, chi viện cho bộ binh tiến công.(Ảnh: Quang Hùng)

Công tác tiếp nhận, biên chế và huấn luyện quân nhân dự bị được thực hiện chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; tổ chức hợp luyện, bắn kỹ thuật đúng theo quy định của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập. Cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nội dung, chương trình diễn tập theo đúng kế hoạch; đạt kết quả khá về kỹ thuật, giỏi về chiến thuật; tiêu diệt 100% mục tiêu, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Lực lượng bộ binh đột kích tiêu diệt sinh lực địch. (Ảnh: Quang Hùng)

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, kết quả này phản ánh quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 305 đã quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh quân sự, quốc phòng của Tư lệnh Quân khu 5, các hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó xác định huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Làm chủ trận địa. (Ảnh: Quang Hùng)

Trong quá trình thực binh, đạo diễn các cấp điều hành linh hoạt, bám sát ý định chiến thuật; các lực lượng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận; kết hợp hiệu quả giữa tiến công tiêu diệt mục tiêu với công tác địch vận, động viên bộ đội, thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, xử trí các tình huống phát sinh... đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối.

Tổ đạo diễn diễn tập thực binh bắn đạn thật. (Ảnh: Quang Hùng)

Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu Sư đoàn 305 tiếp tục rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với địa phương giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, bàn giao lực lượng đúng quy định.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 động viên lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 108. (Ảnh: Quang Hùng)

Đồng thời, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Sư đoàn 305 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.