Nhân dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn giữ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, chiến dịch, trung tâm chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang Quân khu. Từ những ngày đầu thành lập trong khói lửa kháng chiến, Bộ Tham mưu đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện xuất sắc chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều kế hoạch tác chiến sáng tạo, chỉ đạo đánh bại nhiều cuộc càn quét quy mô lớn của địch, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp. Cơ quan tham mưu đã góp phần quan trọng vào các chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, Chiến thắng Ấp Bắc, các phong trào "Vành đai diệt Mỹ", "Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt", đánh bại các chiến lược bình định của địch và cùng lực lượng vũ trang Quân khu giải phóng hoàn toàn miền Tây Nam Bộ trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tham mưu chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 khẳng định, những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua là kết quả của tinh thần trung thành, mưu lược, đoàn kết, sáng tạo và ý chí quyết chiến, quyết thắng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Việc được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của đơn vị, đồng thời là động lực để Bộ Tham mưu Quân khu 9 tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.