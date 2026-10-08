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T-72B3M hóa “quái thú robot”, Nga tung Shturm cấu hình lạ

Thứ Năm, 06:20, 08/10/2026
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VOV.VN - Nga lần đầu công khai hệ thống Shturm với khung gầm T-72B3M, bổ sung cấu hình tháp pháo kiểu BMPT, mở rộng khả năng tác chiến của dòng xe chiến đấu không người lái.

 

Nga lần đầu công khai trình diễn hai biến thể xe chiến đấu không người lái sử dụng khung gầm T-72B3M trong cuộc tập trận Center-2026 hồi đầu tháng 10/2026 tại thao trường Chebarkul, vùng Chelyabinsk.

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Nga đã công khai trình diễn các loại xe bọc thép không người lái dựa trên nền tảng T-72B3M, được trang bị các mô-đun chiến đấu của xe tăng và xe BMPT, trong khuôn khổ cuộc tập trận Center-2026. Nguồn: Army Recognition

Đáng chú ý, một trong hai phương tiện được trang bị mô-đun chiến đấu kiểu BMPT, bên cạnh biến thể Shturm sử dụng pháo 125 mm nòng ngắn. Tập đoàn Uralvagonzavod cho biết cả hai cấu hình đều được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tấn công trong cuộc tập trận.

Sự xuất hiện của hai mô-đun chiến đấu cho thấy Nga đang mở rộng khái niệm Shturm từ một mẫu xe tăng robot đơn lẻ thành dòng phương tiện chiến đấu hạng nặng không người lái với nhiều cấu hình, đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau trên chiến trường.

Thêm cấu hình hỗ trợ hỏa lực

Biến thể sử dụng mô-đun kiểu BMPT được trang bị cụm pháo tự động nòng đôi 30 mm, phù hợp với những mô tả trước đây về một cấu hình dự kiến của hệ thống Shturm. Phương tiện còn có lưỡi ủi cỡ lớn, phù hợp với nhiệm vụ hoạt động trong môi trường nhiều chướng ngại vật như đô thị, đống đổ nát và công sự.

Thiết kế không người lái giúp loại bỏ vị trí dành cho chỉ huy và pháo thủ bên trong mô-đun chiến đấu. Không gian này có thể được sử dụng cho hệ thống vũ khí, đạn dược, cảm biến và các thiết bị điều khiển.

Theo các thông tin được công bố, phương tiện mới không đơn thuần là một phiên bản không người lái của BMPT Terminator, mà là cấu hình hỗ trợ hỏa lực được phát triển riêng trên khung gầm T-72 cho chương trình Shturm.

Trước đó, trong cuộc tập trận, Nga đã trình diễn biến thể Shturm sử dụng pháo 125 mm nòng ngắn. Phương tiện được thiết kế nhằm cung cấp hỏa lực trực tiếp trong các nhiệm vụ tấn công, đồng thời giảm nguy cơ đối với kíp lái.

Việc sử dụng hai loại mô-đun chiến đấu cho thấy Nga đang hướng tới cách tiếp cận cho phép một nền tảng không người lái đảm nhiệm nhiều vai trò như hỏa lực trực tiếp, chế áp mục tiêu và hỗ trợ bộ binh.

Từ thiết kế trên giấy đến xe thử nghiệm thực tế

Đáng chú ý, mô-đun chiến đấu xuất hiện tại Center-2026 có nhiều điểm tương đồng với thiết kế từng được thể hiện trong một bằng sáng chế của Nga trước đó.

Tài liệu của Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang (FIPS) mang mã F819C9AF-A253-4AA5-A22B-5F44EA895048 mô tả một mô-đun chiến đấu không người lái có thiết kế tương đồng với phương tiện vừa được công khai.

Các phân tích tại Nga liên hệ thiết kế này với Tổ hợp Tấn công Robot Hạng nặng Shturm. Mô-đun có chiều cao tương đối thấp do không cần bố trí vị trí cho kíp chiến đấu bên trong, đồng thời tích hợp hệ thống vũ khí và cụm thiết bị ngắm quang-điện tử.

Việc phương tiện xuất hiện trong một cuộc tập trận quy mô lớn cho thấy khái niệm xe chiến đấu hạng nặng không người lái của Nga đang được đưa từ giai đoạn thiết kế và thử nghiệm sang hoạt động thực tế, với mục tiêu hỗ trợ các đơn vị tấn công tại những khu vực có mức độ rủi ro cao.

Thiết kế được cấp bằng sáng chế cho thấy phương tiện có thể được bổ sung giáp phản ứng nổ (ERA) Relikt cùng các cấu trúc dạng lồng hoặc lưới thép nhằm tăng khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa từ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Hướng tới dòng xe robot đa nhiệm

Sự xuất hiện của hai cấu hình tại cuộc tập trận Center-2026 cho thấy chương trình Shturm có thể đang được phát triển theo hướng một nền tảng xe bánh xích hạng nặng tích hợp nhiều mô-đun chiến đấu chuyên dụng, thay vì chỉ tập trung vào một mẫu xe tăng robot.

Biến thể trang bị pháo 125 mm có khả năng cung cấp hỏa lực bắn thẳng cỡ lớn, trong khi cấu hình kiểu BMPT với pháo tự động cỡ 30 mm hướng tới nhiệm vụ yểm trợ bộ binh và chế áp nhiều loại mục tiêu.

Việc tiếp tục sử dụng khung gầm T-72B3M giúp tận dụng một nền tảng cơ khí sẵn có, trong khi nguồn lực phát triển có thể tập trung vào các hệ thống điều khiển từ xa, cảm biến quang - điện tử, liên lạc, bảo vệ và mô-đun chiến đấu.

Các phương tiện này phù hợp hơn với cách gọi xe bọc thép không người lái hoặc điều khiển từ xa, thay vì xe chiến đấu tự hành hoàn toàn. Theo một số thông tin được công bố, binh sĩ vẫn giữ vai trò trong điều khiển phương tiện và vận hành hệ thống vũ khí.

Center-2026 vì vậy trở thành một dấu mốc đáng chú ý đối với chương trình Shturm. Nếu biến thể tích hợp pháo 125 mm cho thấy khả năng chuyển hỏa lực của xe tăng sang nền tảng không người lái, thì cấu hình kiểu BMPT mở rộng hướng phát triển sang một dòng phương tiện robot với nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau.

Sự kết hợp giữa pháo tự động nòng đôi, tháp pháo không người lái, lớp giáp bảo vệ và thiết bị dọn chướng ngại vật cho thấy phương tiện được định hướng cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trong các đợt tấn công có cường độ cao. Hiệu quả thực tế của hệ thống sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì liên lạc, chất lượng cảm biến, hệ thống điều khiển và mức độ bảo vệ trước các mối đe dọa trên chiến trường. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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