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Tàu Hải quân Pháp thăm Hải Phòng, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng 2 nước

Thứ Năm, 20:09, 12/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 12 đến 16/11, tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp thăm xã giao Hải Phòng, tham gia các hoạt động giao lưu, luyện tập chung với Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Lễ đón tàu Vendémiaire diễn ra vào sáng 12/11, tại cảng Green Port, thành phố Hải Phòng, do Quân chủng Hải quân Việt Nam chủ trì. Tham dự có Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam; đại diện các đơn vị quân đội, lực lượng chức năng và Sở Ngoại vụ Hải Phòng. Về phía Pháp có Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam cùng Chỉ huy tàu Vendémiaire và các sĩ quan, thủy thủ tàu.

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Lễ đón tàu Vendémiaire diễn ra vào sáng 12/11 tại cảng Green Port, thành phố Hải Phòng.

Tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp thực hiện các nhiệm vụ dài ngày tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo Trung tá Hải quân Jean-Christophe Dherbécourt, Chỉ huy tàu Vendémiaire, các chuyến thăm cảng là một phần quan trọng trong hoạt động hợp tác khu vực của Hải quân Pháp, tạo điều kiện để lực lượng hải quân các nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển. Trong chuyến thăm Hải Phòng lần này, tàu Vendémiaire sẽ triển khai một số hoạt động trao đổi chuyên môn, huấn luyện và luyện tập chung với lực lượng Việt Nam.

"Trong chuyến thăm, chúng tôi đã chuẩn bị các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa lực lượng hải quân hai nước, trong đó có diễn tập phòng cháy, chữa cháy trên tàu. Sau khi rời cảng, chúng tôi cũng sẽ luyện tập tìm kiếm, cứu nạn trên biển cùng Cảnh sát biển Việt Nam, dự kiến sử dụng xuồng và máy bay trực thăng để mô phỏng việc cứu người sau một vụ đắm tàu. Những hoạt động này giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao khả năng tương tác và phối hợp hoạt động an toàn giữa lực lượng 2 bên trên biển", Trung tá Hải quân Jean-Christophe Dherbécourt, thuyền trưởng tàu Vendémiaire chia sẻ.

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Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân tặng hoa thuyền trưởng và các sĩ quan, thuỷ thủ Vendémiaire.

Trong thời gian thăm thành phố Hải Phòng (từ 12-16/11), thuyền trưởng và các sĩ quan chỉ huy tàu Vendémiaire sẽ chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Các sĩ quan, thủy thủ tàu sẽ giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam; đón đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam lên tham quan tàu, trao đổi chuyên môn.

Chuyến thăm của tàu Vendémiaire diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp tiếp tục được thúc đẩy, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng. Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret, đây là lần thứ 30 tàu Hải quân Pháp thăm cảng Việt Nam kể từ khi hai nước bắt đầu hợp tác quốc phòng. Việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm thể hiện sự gắn bó, tin cậy và mong muốn tăng cường hợp tác lâu dài giữa hai nước.

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Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, các đơn vị quân đội, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng tham quan tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp.

Đại sứ Pháp cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến trong chuyến thăm lần này: "Hải Phòng là một thành phố cảng biển lớn, đồng thời là nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Đây cũng là một trung tâm công nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng. Thông qua chuyến thăm Hải Phòng của tàu Vendémiaire, chúng tôi muốn khẳng định sự gắn bó với những mối quan tâm của Việt Nam và Pháp, đặc biệt là tự do hàng hải và hoạt động thương mại giữa các quốc gia".

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Tàu Vendémiaire cập cảng Green Port và có chuyến thăm thành phố Hải Phòng trong thời gian 12-16/11/2026.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn và luyện tập chung, chuyến thăm của tàu Vendémiaire góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và khả năng phối hợp giữa lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển hai nước; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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