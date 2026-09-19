Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp, thắt chặt quan hệ Việt - Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử thiêng liêng của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đại sứ khẳng định, trải qua chặng đường lịch sử, Việt Nam ngày nay hội nhập sâu rộng, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đang đứng trước vận hội phát triển mạnh mẽ chưa từng có sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 10 và 11/9 vừa qua.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử thiêng liêng của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

Bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự sự kiện với tư cách khách mời danh dự, ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và kế hoạch hành động 2026-2028 vừa được thông qua: "Chúng ta có mặt tối nay để kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam - biểu tượng của độc lập, sự thống nhất của nhân dân và niềm tự hào dân tộc. Việt Nam và Pháp cùng chia sẻ nhiều ưu tiên: tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, duy trì hòa bình, ổn định khu vực và chủ nghĩa đa phương. Mối quan hệ này không chỉ kết nối giữa Paris và Hà Nội, mà còn lan tỏa sâu rộng giữa các địa phương và tình cảm gắn kết tự nhiên giữa nhân dân hai nước”.

Tình cảm gắn bó với đất nước và con người Việt Nam cũng in đậm trong tâm trí nhiều người bạn Pháp từng có thời gian gắn bó, công tác tại dải đất hình chữ S. Từng là Tùy viên quân sự Pháp tại Hà Nội giai đoạn 2008 - 2012, Tướng Không quân Didier Oustric, hiện phụ trách quan hệ quốc tế tại Cục Giáo dục quân sự cấp cao thuộc Bộ Quân đội Pháp, xúc động chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc: "Việt Nam là đất nước mà tôi rất gắn bó vì đã từng sống ở đó 4 năm khi còn là Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Pháp. Tôi đã đi khắp đất nước từ Bắc vào Nam và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ mãi tỉnh Hà Giang - nơi tôi cho là đẹp nhất, rồi vịnh Hạ Long, miền Trung, Hội An, đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quốc, cho tới cả Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum... Tôi rất yêu quý Việt Nam, và mỗi năm được Đại sứ quán mời dự ngày Quốc khánh cũng như Tết cổ truyền luôn là niềm vinh dự lớn đối với tôi”.

Ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương

Cùng chung niềm yêu mến và gắn bó gia đình với Việt Nam, ông Sébastien Asseraf-Godrie, Thanh tra sư phạm phụ trách Kinh tế - Xã hội, bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển vượt bậc của đất nước cũng như tiềm năng hợp tác giáo dục giữa hai bên: "Từng sống tại Việt Nam cách đây 20 năm, tôi thấy đất nước đã phát triển rất nhiều; như Thành phố Hồ Chí Minh nay đã có hệ thống metro hiện đại. Quá trình phát triển ấy đi đôi với ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, đúng như câu nói 'Rừng là vàng' của Việt Nam”.

Buổi lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Paris đã để lại những ấn tượng sâu đậm, khẳng định tình hữu nghị nồng ấm giữa nhân dân hai nước và quyết tâm cùng nhau xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững hướng tới tương lai.