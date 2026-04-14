Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

Dựa trên dữ liệu vệ tinh, tàu sân bay USS Abraham của Mỹ đã tiến vào Vịnh Oman và hiện ở vị trí cách bờ biển phía Nam Iran khoảng 200 km. Đây được xem là lần tiếp cận gần nhất của một tàu chiến Mỹ đối với Iran kể từ khi Washington bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này hồi cuối tháng 2.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet đang hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương, ngày 22/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Nhóm tác chiến tàu sân bay đi cùng USS Abraham Lincoln còn bao gồm hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, làm gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành một vòng đàm phán tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4 nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance đứng đầu. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng đã không đạt được kết quả và hiện chưa có thông tin cụ thể về vòng đàm phán tiếp theo.

Sau cuộc đàm phán thất bại tại Islamabad, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai kế hoạch phong tỏa hàng hải đối với Iran từ ngày 13/4. Theo một quan chức Mỹ, Hải quân nước này hiện có ít nhất 15 tàu chiến tại khu vực Trung Đông có thể tham gia vào chiến dịch phong tỏa, bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục. Các tàu này được triển khai rải rác trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), song chưa rõ cụ thể tàu nào sẽ trực tiếp tham gia phong tỏa.

Lực lượng này bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục như USS Bainbridge, USS Thomas Hudner, USS Frank E. Petersen Jr., USS Delbert D. Black, USS John Finn, USS Michael Murphy, USS Mitscher, USS Pinckney, USS Rafael Peralta, USS Spruance và USS Milius.

Ngoài ra, nhóm tác chiến đổ bộ USS Tripoli cũng hiện diện tại khu vực, cùng các tàu USS New Orleans và USS Rushmore.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford - từng tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ trong xung đột với Iran - đã di chuyển tới Hy Lạp để sửa chữa trong tháng trước và hiện đang hoạt động tại phía Đông Địa Trung Hải, theo dữ liệu theo dõi công khai của USNI News. Tuy nhiên, để tham gia vào chiến dịch phong tỏa Iran, tàu này sẽ cần di chuyển qua kênh đào Suez hoặc vòng qua châu Phi để tiếp cận khu vực Vịnh Ba Tư.