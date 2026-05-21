Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tiến vào vùng biển Caribe

Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm tàu ​​sân bay lớp Nimitz USS Nimitz (CVN 68), và phi đội không quân đi theo, gồm các máy bay F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler và C-2A Greyhound; cùng với tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gridley và tàu tiếp nhiên liệu trên biển lớp Henry J Kaiser USNS Patuxent.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ tại vịnh Guanabara, ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 7/5 (Ảnh: Reuters)

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribe và Mỹ Latin, đã thông báo về việc triển khai này trong ngày 20/5.

Tàu sân bay USS Nimitz, được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ năm 1975. Trong những tuần gần đây, con tàu này cùng đội hình tác chiến đã di chuyển dọc theo bờ biển Nam Mỹ trong một đợt huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước. Trong đó, tàu đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Hải quân Brazil ở bờ biển ngoài khơi Rio de Janeiro.

Theo tờ New York Times, chính quyền Mỹ dự định sử dụng tàu USS Nimitz và nhóm tác chiến như một cuộc phô trương sức mạnh tại khu vực, chứ không phải là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự lớn.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Hải quân Mỹ có thể điều động lại tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đến vùng biển Caribe. Nhưng ông cho biết vấn đề hậu cần sẽ khiến điều đó vô cùng khó khăn.