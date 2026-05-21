  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tiến vào vùng biển Caribe

Thứ Năm, 11:33, 21/05/2026
VOV.VN - Ngày 20/5, tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Caribe.

Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm tàu ​​sân bay lớp Nimitz USS Nimitz (CVN 68), và phi đội không quân đi theo, gồm các máy bay F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler và C-2A Greyhound; cùng với tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gridley và tàu tiếp nhiên liệu trên biển lớp Henry J Kaiser USNS Patuxent.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ tại vịnh Guanabara, ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 7/5 (Ảnh: Reuters) 

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribe và Mỹ Latin, đã thông báo về việc triển khai này trong ngày 20/5. 

Tàu sân bay USS Nimitz, được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ năm 1975. Trong những tuần gần đây, con tàu này cùng đội hình tác chiến đã di chuyển dọc theo bờ biển Nam Mỹ trong một đợt huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước. Trong đó, tàu đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Hải quân Brazil ở bờ biển ngoài khơi Rio de Janeiro.

Theo tờ New York Times, chính quyền Mỹ dự định sử dụng tàu USS Nimitz và nhóm tác chiến như một cuộc phô trương sức mạnh tại khu vực, chứ không phải là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự lớn.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Hải quân Mỹ có thể điều động lại tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đến vùng biển Caribe. Nhưng ông cho biết vấn đề hậu cần sẽ khiến điều đó vô cùng khó khăn.

 

Phan Tùng/VOV.VN
Tin liên quan

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ diễn tập ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng đã đồng loạt cất cánh trên boong tàu sâu bay USS Nimitz trong một hoạt động diễn tập của Mỹ tại Biển Đông.

F-14 Tomcat - từ át chủ bài Hải quân Mỹ đến “vũ khí” của Không quân Iran
F-14 Tomcat - từ át chủ bài Hải quân Mỹ đến “vũ khí” của Không quân Iran

VOV.VN - Tiêm kích hạm Grumman F-14 Tomcat từng là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ trong giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, nhưng số phận của dòng chiến đấu cơ huyền thoại này lại kết thúc theo cách đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử quân sự Mỹ.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân
Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng
Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford đã tiến vào bên trong biển Caribe hôm 16/11 giữa lúc gia tăng căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan Venezuela ở vùng biển Caribe
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan Venezuela ở vùng biển Caribe

VOV.VN - Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Venezuela tại vùng biển Caribe đánh dấu vụ thu giữ thứ sáu trong vòng vài tuần qua.

