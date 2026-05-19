中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

Thứ Ba, 19:23, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Trong những bình luận đầu tiên của Iran về đề xuất này với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Tehran cũng tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với nước này, theo hãng thông tấn IRNA.

iran ra dieu kien, yeu cau my boi thuong thiet hai chien tranh va rut quan hinh anh 1
Thủ đô Tehran bị tập kích vào đầu chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh: AP.

Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề xuất trước đó của Iran, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ tuần trước là “vô giá trị”.

Hôm 18/5, ông Trump cho biết đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington, và rằng hiện có “cơ hội rất tốt” để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng Reuters chưa thể xác định liệu đã có sự chuẩn bị nào từ phía Mỹ cho việc tái khởi động cuộc chiến do ông Trump phát động vào cuối tháng 2 hay chưa.

Dưới áp lực phải đạt được một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng cung cấp dầu khí và các mặt hàng khác thiết yếu khác trên toàn cầu, ông Trump trước đây đã bày tỏ hy vọng sắp đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột, và cũng đe dọa sẽ tiến hành tấn công mạnh mẽ vào Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.

Mặc dù cả hai bên đều chưa công khai bất kỳ sự nhượng bộ nào trong các cuộc đàm phán đã bị đình trệ suốt một tháng qua, một quan chức cấp cao của Iran hôm 18/5 cho rằng Washington có thể đang nới lỏng một số yêu cầu của mình.

Nguồn tin cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng 1/4 số tiền bị đóng băng của Iran - tổng cộng hàng chục tỷ USD - đang được giữ trong các ngân hàng nước ngoài. Iran muốn toàn bộ tài sản của mình được giải phóng.

Và nguồn tin cho biết Washington đã thể hiện sự linh hoạt hơn khi đồng ý cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Mỹ chưa xác nhận rằng họ đã đồng ý với mọi thứ trong các cuộc đàm phán.

tong thong My Trump roi khoi 1 cuoc hop bao o Nha Trang -ap.jpg

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Iran ra điều kiện đề xuất của Iran bồi thường thiệt hại chiến tranh xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng
Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ
Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ
Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ