Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

Trong những bình luận đầu tiên của Iran về đề xuất này với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Tehran cũng tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với nước này, theo hãng thông tấn IRNA.

Thủ đô Tehran bị tập kích vào đầu chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh: AP.

Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề xuất trước đó của Iran, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ tuần trước là “vô giá trị”.

Hôm 18/5, ông Trump cho biết đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington, và rằng hiện có “cơ hội rất tốt” để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng Reuters chưa thể xác định liệu đã có sự chuẩn bị nào từ phía Mỹ cho việc tái khởi động cuộc chiến do ông Trump phát động vào cuối tháng 2 hay chưa.

Dưới áp lực phải đạt được một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng cung cấp dầu khí và các mặt hàng khác thiết yếu khác trên toàn cầu, ông Trump trước đây đã bày tỏ hy vọng sắp đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột, và cũng đe dọa sẽ tiến hành tấn công mạnh mẽ vào Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.

Mặc dù cả hai bên đều chưa công khai bất kỳ sự nhượng bộ nào trong các cuộc đàm phán đã bị đình trệ suốt một tháng qua, một quan chức cấp cao của Iran hôm 18/5 cho rằng Washington có thể đang nới lỏng một số yêu cầu của mình.

Nguồn tin cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng 1/4 số tiền bị đóng băng của Iran - tổng cộng hàng chục tỷ USD - đang được giữ trong các ngân hàng nước ngoài. Iran muốn toàn bộ tài sản của mình được giải phóng.

Và nguồn tin cho biết Washington đã thể hiện sự linh hoạt hơn khi đồng ý cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Mỹ chưa xác nhận rằng họ đã đồng ý với mọi thứ trong các cuộc đàm phán.