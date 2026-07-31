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Tàu sân bay USS George Washington đến thành phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, 09:04, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ, sau các chuyến thăm vào các năm 2018, 2020 và 2023.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ được tổ chức tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Tham dự lễ đón, phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương. Phía Hoa Kỳ có bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tá Tony Le, Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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Chuẩn Đô đốc Eric J. Anduze, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 (CSG-5) tại lễ đón

Sau lễ đón, đoàn chỉ huy tàu có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

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Tàu hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62)

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington cùng hai tàu hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG-86) với khoảng 6.000 sĩ quan, thủy thủ.

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Đây là lần thứ tư, Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ, sau các chuyến thăm vào các năm 2018, 2020 và 2023

Đoàn bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/7 đến đầu tháng 8. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Hải quân hai nước.

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Các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ

Chuẩn Đô đốc Eric J. Anduze, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 (CSG-5) dẫn đầu đoàn tham gia các hoạt động đối ngoại tại Đà Nẵng.

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Máy bay trực thăng trên tàu

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn Hải quân Hoa Kỳ tiến hành chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia các chương trình trao đổi chuyên môn về y tế, phối hợp xây dựng kế hoạch luyện tập cứu hộ, cứu nạn trên biển, giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tổ chức các chương trình giao lưu cộng đồng. Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại khu vực đường Bạch Đằng trong 2 tối 31/7 và 1/8.

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Trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu

Bên cạnh đó, nhiều đoàn khách mời của các bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng và phía Hoa Kỳ sẽ tham quan tàu sân bay cùng các tàu hộ tống. Phía Hoa Kỳ cũng tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu sân bay dành cho các đại biểu, khách mời theo chương trình đối ngoại.

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Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington cùng hai tàu hộ tống

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa 2 nước.

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Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực của Việt Nam trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tổ chức đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Clip Tàu sân bay USS George Washington thăm xã giao Đà Nẵng
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Ứng dụng AI trong báo chí: Cần hành lang pháp lý và chuẩn mực đạo đức

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Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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