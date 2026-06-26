Hàng trăm người đồng diễn Yoga quốc tế-Đà Nẵng 2026



Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành, hội đoàn thể và đông đảo hội viên đến từ 24 trung tâm, câu lạc bộ yoga trên địa bàn thành phố.

Hàng trăm người cùng tham gia Chương trình Đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12, đồng thời chào mừng 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng.

Nghi thức thắp đèn truyền thống Ấn Độ

Mở đầu chương trình là nghi thức thắp đèn truyền thống Ấn Độ, biểu tượng cho ánh sáng, hy vọng, sức khỏe và bình an. Điểm nhấn của sự kiện là màn đồng diễn của hàng trăm người với các bài tập yoga theo giao thức của Ấn Độ và phần biểu diễn trên nền ca khúc "Hello Vietnam", lan tỏa tinh thần sống khỏe, hướng tới một cộng đồng hòa bình, hữu nghị.

Yoga lan tỏa tinh thần sống khỏe, hướng tới một cộng đồng hòa bình, hữu nghị

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng cho biết: "Yoga còn là một nhịp cầu văn hóa đặc biệt, góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ. Mỗi sự kiện Yoga được tổ chức không chỉ lan tỏa tinh thần sống khỏe mà còn vun đắp thêm sự hiểu biết, tình cảm và sự gắn bó giữa hai dân tộc".