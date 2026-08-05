Tên lửa Banderol bất ngờ xuất hiện trên bệ phóng mặt đất, Nga tính gì ở Ukraine?

Ngày 28/7/2026, một số kênh truyền thông chuyên về quốc phòng của Ukraine đã đăng tải hình ảnh được cho là cho thấy một tên lửa có hình dáng tương tự S8000 Banderol được lắp trên một bệ phóng mặt đất cỡ nhỏ. Tuy nhiên, cả hệ thống này lẫn tình trạng hoạt động thực tế của nó hiện vẫn chưa được phía Nga chính thức xác nhận.

Tên lửa hành trình S8000 Banderol. Ảnh: Russian Social Media

Theo giới phân tích, việc đưa Banderol lên bệ phóng mặt đất có thể giúp Nga giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện mang phóng trên không vốn có số lượng hạn chế. Đồng thời, phương án này cũng cho phép mở rộng các vị trí khai hỏa, gia tăng tính cơ động và gây thêm khó khăn cho các nỗ lực phát hiện, theo dõi và đánh chặn của phía Ukraine. Ngoài ra, đây có thể trở thành một lựa chọn tấn công chính xác chi phí tương đối thấp, bổ sung cho các đòn tập kích quy mô lớn sử dụng UAV, tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa hành trình khác.

Theo các nguồn tin Ukraine, sự xuất hiện của bệ phóng mặt đất mới có thể phản ánh nỗ lực đa dạng hóa nền tảng triển khai Banderol, qua đó tăng tần suất sử dụng loại vũ khí này trong các chiến dịch tấn công nhằm vào Ukraine.

Lý do Nga muốn phát triển bệ phóng mặt đất cho tên lửa Banderol

Việc triển khai tên lửa Banderol từ trên không mang lại nhiều lợi thế về độ cao phóng, tốc độ tiếp cận mục tiêu và tầm bắn. UAV Orion có thể bay đến các vị trí thuận lợi, thay đổi hướng tiếp cận và phóng tên lửa mà không cần bay vào khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, phương thức này cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Các UAV Orion có chi phí cao, kết cấu phức tạp và đòi hỏi hệ thống bảo đảm kỹ thuật, hậu cần tương đối lớn. Ngoài ra, quá trình triển khai UAV tới khu vực phóng cũng có nguy cơ bị phát hiện. Những hình ảnh được công bố trước đây cho thấy mỗi UAV Orion dường như chỉ mang theo một tên lửa S8000 Banderol, đồng nghĩa hỏa lực tạo ra từ mỗi lần xuất kích tương đối hạn chế nếu không huy động số lượng lớn phương tiện.

Trong bối cảnh đó, một hệ thống phóng từ mặt đất có thể giúp Nga giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng trên không. Các bệ phóng cỡ nhỏ có thể được ngụy trang, triển khai phân tán tại nhiều địa điểm và nhanh chóng cơ động sau khi khai hỏa. Chúng cũng có thể được lắp đặt trên xe cơ giới hạng nhẹ hoặc rơ-moóc, qua đó tạo điều kiện sản xuất và triển khai với số lượng lớn hơn so với các UAV tầm trung có cấu trúc phức tạp.

Việc sử dụng bệ phóng mặt đất cũng có thể giúp Nga tránh bị đối phương phát hiện trước khi chuẩn bị cho các cuộc tấn công, do không cần triển khai phương tiện mang phóng trên không tới khu vực hoạt động. Nếu bệ phóng được bố trí gần tiền tuyến hoặc tại các khu vực do Nga kiểm soát, phương án này có thể khiến lực lượng phòng thủ Ukraine có rất ít thời gian để đối phó.

Những thách thức kỹ thuật

Tuy nhiên, phương án phóng từ mặt đất cũng đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật đáng kể.

Banderol sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ, vốn cần đạt một tốc độ nhất định trước khi hoạt động hiệu quả. Vì vậy, phiên bản phóng từ mặt đất có thể phải trang bị thêm tầng đẩy sơ tốc, hệ thống phóng khí nén hoặc cơ chế gia tốc tương tự để đưa tên lửa vào điều kiện hoạt động tối ưu.

Khác với khi được phóng từ UAV, tên lửa xuất phát từ mặt đất không có lợi thế về độ cao và động năng ban đầu. Điều này làm giảm tầm bắn thực tế hoặc buộc nhà phát triển phải điều chỉnh thiết kế và quỹ đạo bay của tên lửa.

Ngoài ra, dù giảm sự phụ thuộc vào UAV Orion, hệ thống phóng từ mặt đất của Nga có thể khiến xe mang phóng, phương tiện hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc và kho đạn dược trở thành mục tiêu mới của Ukraine.

Tác động đối với chiến trường

Giới quan sát cho rằng ý nghĩa lớn nhất của một phiên bản phóng từ mặt đất không nằm ở hiệu suất của từng quả tên lửa riêng lẻ mà ở khả năng tăng quy mô và mật độ các đợt tấn công.

Banderol được xem là loại vũ khí có vị trí trung gian giữa UAV tấn công một chiều dòng Geran và các tên lửa hành trình cỡ lớn như Kh-69 hoặc Kh-101, cả về chi phí sản xuất lẫn khả năng tác chiến. Nếu được triển khai từ các bệ phóng cơ động trên mặt đất, Banderol có thể được sử dụng với số lượng lớn và phối hợp cùng UAV, mục tiêu giả, tên lửa đạn đạo cũng như các loại tên lửa hành trình khác trong các đợt tấn công từ nhiều hướng cùng lúc. Cách thức này có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không đối phương và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Kịch bản này có thể làm gia tăng áp lực đối với mạng lưới phòng không Ukraine khi các đơn vị phòng thủ phải đối phó đồng thời với nhiều loại mục tiêu có tốc độ, độ cao và quỹ đạo bay khác nhau.

Tính đến ngày 3/8/2026, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, Tập đoàn Kronstadt hoặc các cơ quan liên quan về việc phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa S8000 Banderol đã được đưa vào biên chế, sản xuất hàng loạt hoặc sử dụng trong thực chiến.

Dù vậy, khả năng Nga tìm cách mở rộng các phương án triển khai Banderol nhằm giảm phụ thuộc vào các nền tảng mang phóng trên không vẫn được giới quan sát đánh giá là một xu hướng đáng chú ý. Nếu được hiện thực hóa, điều này có thể giúp Moscow gia tăng tính linh hoạt trong tổ chức các đòn tấn công tầm xa và tạo thêm thách thức đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine.