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Tên lửa Steelfin thay thế PAC-3 giá chỉ bằng một nửa

Thứ Ba, 15:09, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty quốc phòng Anduril của Mỹ vừa giới thiệu dòng tên lửa phòng không Steelfin mới, được thiết kế với chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot.

Theo Anduril, tên lửa Steelfin được thiết kế với cấu trúc hai tầng, cho phép điều chỉnh các thông số kỹ thuật để đáp ứng những nhiệm vụ tác chiến khác nhau. Các biến thể tên lửa sử dụng chung nhiều linh kiện tiêu chuẩn, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và sản xuất.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Steelfin là khả năng nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu tác chiến mới mà không cần nâng cấp toàn bộ thiết kế cơ bản, vốn có thể mất nhiều năm đối với những hệ thống tên lửa truyền thống.

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Hình ảnh mô phỏng tên lửa Steelfin. Nguồn: Anduril

Tầng thứ nhất của Steelfin có thể lắp đặt các động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn khác nhau, tùy thuộc vào tầm đánh chặn, đặc tính bay và phương thức phóng. Trong khi đó, tầng thứ hai đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu.

Tất cả các biến thể Steelfin đều sử dụng chung nền tảng thiết kế, bao gồm thân tên lửa, hệ thống điện tử hàng không, phần mềm, hệ thống điều khiển bay và các giao diện kết nối. Tuy nhiên, tên lửa có thể được trang bị những loại đầu dò dẫn đường và bộ phận bổ sung khác nhau để đáp ứng yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Anduril cho biết lợi thế đáng chú ý của Steelfin là chi phí có thể thấp hơn khoảng 50% so với các tên lửa đánh chặn hiện đại cùng phân khúc. Tuy nhiên, công ty chưa công bố mức giá cụ thể của loại tên lửa mới.

Để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, Anduril dự kiến chế tạo các biến thể Steelfin trên cùng một dây chuyền lắp ráp, sử dụng chung thiết bị và những linh kiện đã được tiêu chuẩn hóa. Cách tiếp cận này cho phép điều chỉnh hoạt động sản xuất linh hoạt hơn theo nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn đầu, công ty đặt mục tiêu sản xuất tổng cộng vài nghìn tên lửa Steelfin thuộc các biến thể khác nhau mỗi năm. Sản lượng có thể được điều chỉnh trong những giai đoạn tiếp theo tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Đáng chú ý, Steelfin được cho là có khả năng tương thích với một số hệ thống phóng hiện có, bao gồm bệ phóng M903A2 của hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 trang bị trên tàu chiến và hệ thống tên lửa mặt đất Typhon.

Các cuộc thử nghiệm bay đối với những biến thể Steelfin dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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