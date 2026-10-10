Mỹ hé lộ tên lửa đánh chặn vũ khí siêu vượt âm PAC-3 Edge

Ngày 9/10, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin công bố mẫu tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp.

PAC-3 Edge được phát triển trên nền tảng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện có, nhưng được trang bị nhiều công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng đối phó với các loại tên lửa tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

Hình ảnh mô phỏng tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge của Lockheed Martin. Ảnh: Lockheed Martin

PAC-3 Edge được tích hợp đầu tự dẫn thế hệ mới, hệ thống điều khiển bay cải tiến và động cơ rocket nhiên liệu rắn do tập đoàn Northrop Grumman cung cấp. Những nâng cấp này được kỳ vọng giúp tên lửa tăng khả năng cơ động, mở rộng tầm đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lớn hơn so với phiên bản hiện nay.

Ông Tim Cahill, Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết chi phí của PAC-3 Edge dự kiến tương đương phiên bản PAC-3 MSE đang được sử dụng.

“Chi phí của loại tên lửa này sẽ tương đương PAC-3 MSE hiện tại”, ông Cahill nói với Reuters.

Theo ông Cahill, khi dây chuyền đạt công suất tối đa, Lockheed Martin có thể sản xuất khoảng 2.000 tên lửa PAC-3 Edge mỗi năm, tương đương năng lực sản xuất dự kiến của PAC-3 MSE.

Việc phát triển PAC-3 Edge diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Nhu cầu sử dụng tên lửa đánh chặn ngày càng lớn đã gây sức ép lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ, buộc Washington phải đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất.

Tháng 7/2026, Lục quân Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3, phục vụ nhu cầu bổ sung kho dự trữ và tăng cường năng lực phòng thủ.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Lockheed Martin đã ký thỏa thuận khung kéo dài 7 năm với Bộ Quốc phòng Mỹ để mở rộng dây chuyền sản xuất tên lửa PAC-3. Theo kế hoạch, năng lực sản xuất hằng năm sẽ tăng từ khoảng 600 lên 2.000 tên lửa, tức gấp hơn ba lần mức hiện tại.

Theo thông tin bổ sung từ Lockheed Martin, PAC-3 Edge hiện nằm trong chương trình phát triển tên lửa đánh chặn tương lai của Lục quân Mỹ. Tập đoàn dự kiến bắt đầu thử nghiệm mẫu tên lửa này vào năm 2027, hướng tới khả năng triển khai nhanh vào năm 2031.

PAC-3 Edge cũng được thiết kế để tích hợp với các thành phần phòng không hiện có và trong tương lai của Mỹ.