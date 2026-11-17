Tên lửa Ukraine kết hợp radar Đan Mạch

Những diễn biến này đánh dấu bước tiến trong nỗ lực xây dựng năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của châu Âu. Tuy nhiên, việc một số thành phần đạt trạng thái sẵn sàng không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống đã hoàn tất thử nghiệm đánh chặn hoặc có thể chính thức đi vào hoạt động.

Lực lượng Ukraine phóng tên lửa. Ảnh: Ukrinform.

Theo hãng tin Interfax-Ukraine ngày 14/11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông tin về tiến độ phát triển FREYJA trong cuộc trao đổi với các nhà báo. Ông cho biết radar do Đan Mạch cung cấp là thành phần đầu tiên từ một đối tác đã sẵn sàng. Trong khi đó, Ukraine đảm nhiệm sản xuất tên lửa đánh chặn và bệ phóng, còn các thành phần khác sẽ được cung cấp thông qua sự đóng góp của những quốc gia tham gia sáng kiến.

Thông báo này cho thấy tiến độ cụ thể của một số cấu phần trong chương trình, nhưng chưa làm rõ tiêu chí để xác định tên lửa đã sẵn sàng, chẳng hạn như mức độ hoàn tất thử nghiệm, tình trạng sản xuất hay việc được quân đội phê duyệt. Ông Zelensky cũng không đề cập đến việc FREYJA đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm đánh chặn tích hợp hay chưa, cũng như chưa công bố kế hoạch bàn giao và thời điểm triển khai thực tế.

FREYJA là sáng kiến hợp tác đa quốc gia nhằm phát triển một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, qua đó bổ sung năng lực đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo cho Ukraine và các đối tác châu Âu. Tên lửa đánh chặn chỉ là một bộ phận trong cấu trúc tổng thể, vốn còn cần các hệ thống cảm biến, radar, chỉ huy - kiểm soát và phương tiện phóng. Vì vậy, việc Kiev tuyên bố tên lửa đã sẵn sàng không đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống đã đủ khả năng triển khai tác chiến.

Theo đồ họa thông tin của NV, dựa trên dữ liệu từ Fire Point, cấu hình FREYJA được đề xuất gồm tên lửa đánh chặn FP-7.x và bệ phóng di động do Ukraine sản xuất, kết hợp với các hệ thống radar châu Âu và trung tâm chỉ huy, điều phối hỏa lực của Kongsberg.

Mô hình này dự kiến kết nối các khâu phát hiện, theo dõi mục tiêu, điều phối và phóng tên lửa thông qua một mạng lưới liên lạc chung. Trong đó, chuẩn kết nối Link 16 được đề xuất nhằm hỗ trợ trao đổi dữ liệu với các hệ thống phòng không khác. Điểm đáng chú ý của sáng kiến là kết hợp năng lực sản xuất tên lửa và bệ phóng của Ukraine với công nghệ radar, cảm biến và chỉ huy từ các đối tác châu Âu, hướng tới hình thành một phương án phòng thủ chống tên lửa đạn đạo bổ sung.

Radar do Đan Mạch cung cấp được xem là một cấu phần quan trọng, bởi hoạt động đánh chặn tên lửa đạn đạo đòi hỏi thông tin chính xác về vị trí, quỹ đạo và diễn biến bay của mục tiêu. Một chu trình đánh chặn hoàn chỉnh phải bảo đảm khả năng phát hiện mối đe dọa, duy trì theo dõi, xử lý dữ liệu, xác định phương án đánh chặn và phối hợp phóng tên lửa.

Cấu hình chi tiết của tên lửa FREYJA.

Dù vậy, thông báo mới nhất của Tổng thống Zelensky chưa nêu rõ chủng loại radar cụ thể mà Đan Mạch cung cấp, cũng như chưa xác định hệ thống radar nào trong số các phương án được minh họa trong đồ họa sẽ được lựa chọn cho cấu hình cuối cùng.

Hợp tác giữa Ukraine và Đan Mạch trong khuôn khổ FREYJA không chỉ giới hạn ở việc cung cấp thiết bị mà còn mở rộng sang công tác điều phối chương trình. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đan Mạch ngày 11/11, ông Zelensky cho biết đã có 11 quốc gia tham gia sáng kiến. Công tác chuẩn bị thành lập văn phòng tại Copenhagen với sự tham gia của Na Uy cũng đã hoàn tất.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả FREYJA là một cơ chế để châu Âu mở rộng năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo thông qua việc chia sẻ thiết bị, chuyên môn và nguồn vốn đầu tư. Thách thức quan trọng nhất vẫn là chứng minh các thành phần cảm biến, hệ thống chỉ huy, bệ phóng và tên lửa đánh chặn có thể tích hợp, phối hợp và vận hành hiệu quả trong cùng một hệ thống.

Kiev tăng cường năng lực phòng không đối phó đòn tập kích của Nga

Tiến độ phát triển FREYJA được công bố trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích đường không nhằm vào Ukraine. Theo đánh giá sơ bộ của Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 132 máy bay không người lái (UAV) trong đợt tập kích bắt đầu từ tối 14/11 và kéo dài đến sáng 15/11. Phía Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 106 chiếc tính đến 8h ngày 15/11. Các vụ tập kích được ghi nhận tại 20 địa điểm, trong khi một số UAV vẫn đang hoạt động trên không.

Diễn biến này tiếp tục cho thấy nhu cầu tăng cường năng lực phòng không, bổ sung đạn dược và đa dạng hóa các phương thức đối phó với những mối đe dọa từ trên không. Tuy nhiên, việc đánh chặn UAV và tên lửa đạn đạo đòi hỏi những giải pháp khác nhau. Đối với UAV giá rẻ, bài toán đặt ra là lựa chọn phương thức đánh chặn có chi phí hợp lý và khả năng duy trì lâu dài. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo đòi hỏi hệ thống chuyên biệt có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu có tốc độ cao, quỹ đạo phức tạp.

FREYJA được phát triển nhằm đáp ứng nhóm mối đe dọa thứ hai, chứ không phải giải pháp thay thế toàn diện cho các hệ thống phòng không hiện có hoặc phương tiện đối phó với UAV.

Đối với các đối tác châu Âu của Ukraine, thách thức trước mắt là vừa duy trì khả năng hoạt động của những hệ thống phòng thủ hiện có, vừa đầu tư phát triển các năng lực mới. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đan Mạch, ông Zelensky cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Về lâu dài, FREYJA có thể góp phần đa dạng hóa nguồn cung tên lửa đánh chặn và mở rộng năng lực phòng thủ của Ukraine cũng như các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện công nghệ, khả năng tích hợp các thành phần, kết quả thử nghiệm và năng lực sản xuất trên quy mô thực tế.