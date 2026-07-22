Phim tài liệu 27/7: Từ “Chị Năm khùng” đến “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chùm phim tài liệu 27/7 do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chiếu miễn phí phục vụ công chúng làm rung động nhiều trái tim khá giả.

Một trong những điểm nhấn xúc động là tác phẩm “Chị Năm khùng”, thước phim chân thực về hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ của bà Đặng Thị Kim Hồng. Câu chuyện đi tìm đồng đội bằng mệnh lệnh trái tim ấy, cùng loạt phim về đề tài 27/7 được công chiếu miễn phí dịp này, đã góp phần thôi thúc hành động hưởng ứng của toàn xã hội đối với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức “Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. (Ảnh: BTC)

Điện ảnh tài liệu: Ký ức lịch sử lan tỏa giá trị nhân văn

Điện ảnh tài liệu chinh phục trái tim người xem bằng sức mạnh của sự thật. Mỗi khung hình, từng tư liệu hay nét biểu cảm, lời nói của nhân chứng đều là những lát cắt lịch sử không thể chối cãi. Đợt chiếu phim tài liệu miễn phí nhân dịp 27/7 vì thế, mang đến không gian ký ức để người xem lắng nghe tiếng nói từ quá khứ và cảm nhận trọn vẹn giá trị của hòa bình hôm nay.

Từ ngày 24 - 27/7, 9 phim tài liệu được công chiếu truyền tải thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những người có công với cách mạng. Những ngày phim tài liệu, thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khẳng định vai trò của phim tài liệu trong việc lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa giá trị nhân văn.

Chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của đợt phát sóng đặc biệt này, NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương nhấn mạnh, đây là 9 bộ phim tài liệu tiêu biểu do hãng sản xuất qua nhiều thời kỳ. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã sản xuất hàng nghìn bộ phim tài liệu và phim khoa học, trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, góp phần lưu giữ những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc và phản ánh sinh động đời sống, quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Với truyền thống đó, Hãng luôn xác định việc sáng tạo các tác phẩm về lịch sử cách mạng, chiến tranh cách mạng và những người có công với đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trịnh Quang Tùng khẳng định: “Phim tài liệu là lịch sử, là văn hóa, là con người Việt Nam... Chúng tôi cũng mong rằng các bạn trẻ sẽ tiếp cận nhiều hơn với dòng phim này để hiểu về quá khứ và thêm yêu đất nước…”.

Trong Những ngày Phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ giới thiệu đến khán giả những tác phẩm tiêu biểu như: “Còn lại với thời gian”, “K10”, “ Dòng Păm Pơi vẫn hát”, “ Những tù nhân không số”, “Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa”, “Đội nữ pháo binh 8/3 - Một thời rực lửa”, “Tuổi trẻ bất khuất”…

Phim tài liệu 27/7 đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Trong chuỗi tác phẩm được trình chiếu, bộ phim tài liệu “Chị Năm khùng” để lại ấn tượng sâu sắc về hành trình quyết chiến thắng bệnh tật để tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ của bà Đặng Thị Kim Hồng, một người giàu lòng yêu nước và nặng tình thương yêu đồng đội.

Phim tài liệu “Chị Năm khùng” để lại ấn tượng sâu sắc về hành trình quyết chiến thắng bệnh tật để tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. (Ảnh: BTC)

Giữa một xã hội hiện đại hối hả, chị Năm lại dành trọn phần đời còn lại, bán cả tài sản cá nhân để lặn lội khắp các chiến trường xưa. Từ những dải rừng sâu ngút ngàn, những tọa độ đạn bom năm xưa đến những lòng suối cạn, chị Năm miệt mài đào xới, tìm kiếm với một khao khát cháy lòng: Đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê mẹ.

Chị Năm gọi là “khùng” vì bà làm việc tự nguyện, gian khổ, đối mặt với sốt rét, hiểm nguy mà không đòi hỏi bất kỳ thù lao hay sự tôn vinh nào. Hình ảnh Chị Năm mải miết trên các chiến trường xưa cho thấy một thực tế nghiệt ngã: Thời gian đang thách thức công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày một thưa dần, địa hình chiến trường xưa ngày càng thay đổi do thiên nhiên và đô thị hóa. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội tìm lại danh tính cho các anh lại hẹp dần. Chính vì vậy, hình ảnh Chị Năm đi tìm hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đóng vai trò như “chất xúc tác cá nhân”, thôi thúc cộng đồng chung tay cùng toàn xã hội hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Đảng và Nhà nước.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang ở giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Những thước phim tài liệu lay động lòng người được công chiếu miễn phí đúng vào dịp 27/7 trở thành lời giục giã từ trái tim, góp phần biến niềm xúc động thành hành động thiết thực: Cùng chung tay cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác quy tập, để trả lại tên cho các anh, đưa các anh trở về trong vòng tay ấm áp của người thân, quê hương và đất nước.