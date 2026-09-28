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Thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Thứ Hai, 16:37, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/9, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); 82 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026) và 37 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2026).

Tại buổi lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh vùng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ tiêu thi đua, gắn đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, không gian mạng; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Bộ Tư lệnh vùng.

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Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

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Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

VOV.VN - Từ ngày 28/8 đến 3/9 Đoàn công tác Cảnh sát biển đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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Đổi mới thi đua để nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

Đổi mới thi đua để nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

VOV.VN - Thi đua không chỉ tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần phát hiện, phát huy năng lực, trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ. Đổi mới thi đua theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ và hiệu quả công việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU
Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

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Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều 24/8, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ phát động đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh
Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

VOV.VN - Từ ngày 28/8 đến 3/9 Đoàn công tác Cảnh sát biển đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

Cảnh sát biển Việt Nam kết thúc chuyến tuần tra cao điểm khu vực giáp ranh

VOV.VN - Từ ngày 28/8 đến 3/9 Đoàn công tác Cảnh sát biển đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

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