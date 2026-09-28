Thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Tại buổi lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh vùng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ tiêu thi đua, gắn đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, không gian mạng; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Bộ Tư lệnh vùng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.