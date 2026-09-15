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Tình huống F-16 Ba Lan suýt bắn nhầm tiêm kích MiG-29 Ukraine

Thứ Ba, 11:56, 15/09/2026
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VOV.VN - Ba Lan từng suýt rơi vào tình huống phải khai hỏa nhằm vào một tiêm kích MiG-29 Ukraine gần biên giới do không được thông báo trước về hoạt động của máy bay này.

Lực lượng Ba Lan từng suýt rơi vào tình huống phải khai hỏa nhằm vào một tiêm kích MiG-29 của Ukraine hoạt động gần biên giới trong đợt tập kích của Nga hôm 30/7, do phía Ba Lan khi đó không được thông báo về hoạt động của máy bay Ukraine.

Thông tin trên được Tướng Ireneusz Nowak, Tư lệnh Tác chiến các lực lượng vũ trang Ba Lan, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo Rzeczpospolita. Theo ông Nowak, đêm 30/7, hai tiêm kích F-16 Ba Lan được triển khai tuần tra ở miền đông nước này trong lúc Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào miền tây Ukraine. Một chiếc vừa hoàn tất tiếp nhiên liệu trên không, trong khi chiếc còn lại hoạt động gần biên giới Ba Lan - Ukraine.

tinh huong f-16 ba lan suyt ban nham tiem kich mig-29 ukraine hinh anh 1
Một chiếc MiG-29 của Ukraine. Ảnh: X

Khoảng 3h40, cả trung tâm chỉ huy trên mặt đất lẫn phi công F-16 Ba Lan đều không thể xác định một vật thể đang di chuyển sát đường biên giới. Một số hệ thống phòng không mặt đất của Ba Lan cũng phát hiện và theo dõi mục tiêu này.

Sau đó, phía Ba Lan xác định vật thể nói trên là một tiêm kích MiG-29 của Ukraine.

Tướng Nowak cho biết nếu phi công Ukraine mất nhận thức tình huống dù chỉ khoảng 30 giây và vô tình bay sang không phận Ba Lan, lực lượng nước này có thể đã phải đưa ra quyết định có khai hỏa hay không. Theo ông, điều đó có nguy cơ dẫn tới một vụ “bắn nhầm đồng minh”.

Cùng thời điểm, chiếc F-16 còn lại của Ba Lan, sau khi hoàn tất tiếp nhiên liệu, đã tiếp cận một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Máy bay Ba Lan cắt ngang quỹ đạo của tên lửa và sẵn sàng đánh chặn nếu Kh-101 tiếp tục bay sâu vào không phận nước này.

Tướng Nowak cũng giải thích nguyên nhân Ba Lan không biết trước về hoạt động của chiếc MiG-29 Ukraine gần biên giới. Trước vụ việc, hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng không Virazh của Ukraine chỉ chuyển cho Ba Lan thông tin về tên lửa và phương tiện bay không người lái của Nga có nguy cơ xâm nhập không phận Ba Lan, mà không cung cấp dữ liệu về hoạt động của máy bay quân sự Ukraine.

Virazh là một trong những hệ thống được Ukraine sử dụng để phối hợp phát hiện các mối đe dọa trên không, khai thác dữ liệu từ mạng lưới cảm biến, trong đó có các thiết bị thu âm được bố trí tại nhiều địa điểm.

Theo Tướng Nowak, Ukraine chủ động hạn chế chia sẻ thông tin về hoạt động của máy bay nước này do dữ liệu hành trình của lực lượng không quân có mức độ nhạy cảm cao. Máy bay Ukraine có thể trở thành mục tiêu của Nga khi đang ở sân bay, vì vậy việc giữ bí mật về hoạt động và vị trí của chúng có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn của phi công.

Sau sự cố ngày 30/7, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan đã gửi công văn tới lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Không quân Ukraine, đề nghị Kiev thông báo trước về các máy bay quân sự Ukraine hoạt động gần biên giới hai nước. Ukraine sau đó đã bắt đầu cung cấp những thông tin này cho Ba Lan, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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