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Ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận

Thứ Ba, 06:32, 15/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Nga và Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu diesel của đối phương.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/9, ông Trump cho rằng đà tăng giá nhiên liệu diesel có liên quan chủ yếu đến xung đột Nga-Ukraine, thay vì tình hình tại Trung Đông.

“Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đồng ý làm như vậy. Giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu do cuộc chiến Nga-Ukraine, chứ không phải Iran”, ông Trump viết.

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Ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông kêu gọi ông Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những cuộc tấn công này góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu và đẩy giá dầu diesel trên toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, cho tới nay cả Nga và Ukraine xác nhận có thỏa thuận như ông Trump đã tuyên bố. 

Giá diesel trung bình tại Mỹ đã vượt 6 USD/gallon (tương đương khoảng 1,59 USD/lít) trong tuần trước, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chuyên gia thị trường chủ yếu cho rằng giá nhiên liệu tăng mạnh bắt nguồn từ xung đột tại Trung Đông và việc Mỹ-Iran nối lại các hành động thù địch, khiến giá dầu thô tăng cao.

Trong thời gian qua, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, kể cả những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev cho rằng chiến dịch này nhằm làm suy yếu nguồn tài chính và khả năng duy trì hoạt động quân sự của Moscow. Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Nga đã đáp trả bằng các đợt tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở có liên quan đến quân sự và các cơ sở vận tải biển của Ukraine, qua đó làm tê liệt tuyến xuất khẩu chủ lực của nước này thông qua các cảng ở Biển Đen. Moscow khẳng định Nga không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2, khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Các biện pháp hạn chế hoạt động vận tải thương mại do Tehran áp đặt sau đó, cùng với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tháng cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã góp phần gây ra một “cú sốc năng lượng” trên toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Theo ông, những gián đoạn này càng tạo thêm sức ép lên thị trường năng lượng trong bối cảnh xung đột với Iran.

Giá diesel tăng có thể tác động rộng hơn đến người tiêu dùng Mỹ bởi loại nhiên liệu này được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp và vận tải hàng hóa, bao gồm xe tải và tàu hỏa vận chuyển lương thực cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Theo nhiều ước tính, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 15-30% giá thành thực phẩm tại Mỹ.

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Nga hoan nghênh lời kêu gọi của ông Trump với Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/9, Điện Kremlin hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga. Nga đồng thời khẳng định biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu chủ yếu là do xung đột ở vùng Vịnh.

Giang Bùi/VOV.VN
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