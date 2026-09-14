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Nga hoan nghênh lời kêu gọi của ông Trump với Ukraine

Thứ Hai, 22:10, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, Điện Kremlin hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga. Nga đồng thời khẳng định biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu chủ yếu là do xung đột ở vùng Vịnh.

Trước đó một ngày, ông Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc tấn công đang gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, điều này đang “gây tổn hại cho thế giới”.

nga hoan nghenh loi keu goi cua ong trump voi ukraine hinh anh 1
Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu tại Moscow, Nga sau cuộc tấn công UAV của Ukraine hôm 18/6 (Ảnh: Reuters)

Một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu trong những tháng gần đây đã làm giảm sản lượng nhiên liệu của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, bao gồm cả xăng trên khắp cả nước.

Ukraine lập luận rằng bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, họ đang cố gắng đẩy chi phí của xung đột với Ukraine lên cao hơn. ‘

“Bất kỳ lời kêu gọi nào đối với chính quyền Kiev về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế dân sự đều đáng được hoan nghênh”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Ông Peskov cũng cho biết tình hình trên thị trường năng lượng toàn cầu đang xấu đi chủ yếu do “sự bất ổn và các vòng leo thang mới ở khu vực Vịnh Ba Tư” và lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ giúp thúc đẩy thị trường nội địa của Nga.

Phan Tùng/VOV.VN
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