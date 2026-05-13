Tổng thống Trump kỳ vọng "Vòm Vàng" sẽ hoạt động đầy đủ trước khi ông hết nhiệm kỳ

Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 175 tỷ USD mà ông Trump từng đưa ra năm 2025.

Ông Trump và kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng. Ảnh: AP

Báo cáo của CBO, công bố hôm 12/5 cho biết đây là một phân tích mang tính minh họa, nhằm đánh giá một cách tổng thể thay vì phản ánh chính xác đề xuất cụ thể của chính quyền Tổng thống Trump.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này được Tổng thống Trump chỉ đạo triển khai thông qua một sắc lệnh hành pháp ký trong tuần đầu tiên sau khi nhậm chức. Khi đó, ông Trump kỳ vọng hệ thống sẽ “hoạt động đầy đủ trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ”, tức vào tháng 1/2029.

Trong sắc lệnh, ông Trump lập luận rằng mối đe dọa từ các loại vũ khí chiến lược thế hệ mới ngày càng gia tăng và phức tạp hơn trong 40 năm qua, đặc biệt với sự phát triển của các hệ thống phóng tiên tiến từ các đối thủ chiến lược của Mỹ.

Theo CBO, việc Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ thông tin về chủng loại và số lượng hệ thống dự kiến triển khai khiến cơ quan này gặp khó khăn trong việc đưa ra ước tính chính xác về tổng chi phí dài hạn của dự án Vòm Vàng.

Khái niệm về hệ thống này được cho là lấy cảm hứng một phần từ mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Israel, thường được gọi là “Iron Dome” (Vòm Sắt), vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran.

Theo kế hoạch, Vòm Vàng sẽ kết hợp các năng lực phòng thủ trên mặt đất và trong không gian nhằm phát hiện, đánh chặn và ngăn chặn tên lửa ở mọi giai đoạn của một cuộc tấn công tiềm tàng.

Quốc hội Mỹ trước đó đã phê duyệt khoảng 24 tỷ USD cho sáng kiến phòng thủ tên lửa này thông qua gói chi tiêu và thuế quy mô lớn của đảng Cộng hòa được ký thành luật vào mùa hè năm 2025.