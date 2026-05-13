Tổng thống Trump kỳ vọng "Vòm Vàng" sẽ hoạt động đầy đủ trước khi ông hết nhiệm kỳ

Thứ Tư, 08:23, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một phân tích mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa không gian của Tổng thống Donald Trump, được biết đến với tên gọi “Golden Dome for America” (Vòm Vàng cho nước Mỹ), có thể tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD trong vòng 20 năm.

Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 175 tỷ USD mà ông Trump từng đưa ra năm 2025.

tong thong trump ky vong vom vang se hoat dong day du truoc khi ong het nhiem ky hinh anh 1
Ông Trump và kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng. Ảnh: AP

Báo cáo của CBO, công bố hôm 12/5 cho biết đây là một phân tích mang tính minh họa, nhằm đánh giá một cách tổng thể thay vì phản ánh chính xác đề xuất cụ thể của chính quyền Tổng thống Trump.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này được Tổng thống Trump chỉ đạo triển khai thông qua một sắc lệnh hành pháp ký trong tuần đầu tiên sau khi nhậm chức. Khi đó, ông Trump kỳ vọng hệ thống sẽ “hoạt động đầy đủ trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ”, tức vào tháng 1/2029.

Trong sắc lệnh, ông Trump lập luận rằng mối đe dọa từ các loại vũ khí chiến lược thế hệ mới ngày càng gia tăng và phức tạp hơn trong 40 năm qua, đặc biệt với sự phát triển của các hệ thống phóng tiên tiến từ các đối thủ chiến lược của Mỹ.

Theo CBO, việc Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ thông tin về chủng loại và số lượng hệ thống dự kiến triển khai khiến cơ quan này gặp khó khăn trong việc đưa ra ước tính chính xác về tổng chi phí dài hạn của dự án Vòm Vàng.

Khái niệm về hệ thống này được cho là lấy cảm hứng một phần từ mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Israel, thường được gọi là “Iron Dome” (Vòm Sắt), vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran.

Theo kế hoạch, Vòm Vàng sẽ kết hợp các năng lực phòng thủ trên mặt đất và trong không gian nhằm phát hiện, đánh chặn và ngăn chặn tên lửa ở mọi giai đoạn của một cuộc tấn công tiềm tàng.

Quốc hội Mỹ trước đó đã phê duyệt khoảng 24 tỷ USD cho sáng kiến phòng thủ tên lửa này thông qua gói chi tiêu và thuế quy mô lớn của đảng Cộng hòa được ký thành luật vào mùa hè năm 2025.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ thúc đẩy phát triển "siêu bom" NDS-A khi sức mạnh mềm bị suy giảm
VOV.VN - Giữa lúc ảnh hưởng ngoại giao và quan hệ với các đồng minh phương Tây đối mặt nhiều thách thức, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy phát triển hệ thống răn đe hạt nhân phóng từ trên không NDS-A - loại “siêu bom” được cho là có khả năng xuyên phá vượt trội.

Mỹ hồi sinh oanh tạc cơ B-1B từ "nghĩa địa máy bay", tăng sức mạnh tấn công tầm xa
VOV.VN - Không quân Mỹ vừa đưa trở lại biên chế một máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từng bị cho nghỉ hưu và lưu trữ tại “Boneyard” – khu bảo quản máy bay nổi tiếng nằm trong Căn cứ Không quân Davis-Monthan ở bang Arizona.

Từ "Cuồng nộ" đến "Dự án tự do": Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran
VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

