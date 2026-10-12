Triển lãm chuyên đề “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

Tham dự có Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UBND TP. Cần Thơ, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và sinh viên trên địa bàn.

Triển lãm được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (20/10/1946 - 20/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại biểu cắt băng khai mạc

Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” được chia thành 4 phần chính, giới thiệu đến công chúng những tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu. Các không gian trưng bày đã khắc họa rõ nét những dấu mốc quan trọng trong suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9, một chặng đường gắn liền với những bước phát triển của Lực lượng vũ trang Quân khu và những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Đại biểu tham quan triển lãm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu (giữa) tham quan tác phẩm

Từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cho đến công cuộc xây dựng Quân đội trong thời bình, công tác Đảng, công tác chính trị luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là “linh hồn, mạch sống”, trực tiếp chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị và bồi đắp ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại biểu tham quan trưng bày sách

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ tham quan, tìm hiểu hiện vật trưng bày tại triển lãm

Theo Ban Tổ chức, đằng sau mỗi hiện vật, mỗi hình ảnh được trưng bày là một câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và cống hiến. Triển lãm không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người đi trước. Qua đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang qua 16 chữ vàng: “Kiên định đường lối, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.

Bên cạnh các nội dung trưng bày chính, Triển lãm cũng dành không gian để giới thiệu các đầu sách và những tác phẩm đạt giải cao trong Cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Triển lãm mở cửa phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến tham quan từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026 tại Bảo tàng Quân khu 9.