Trung đội pháo phòng không trên nóc nhà C9 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Do những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoai giao của nhân dân ta ở hai miền Nam, Bắc, ngày 01 tháng 11 năm 1968 đế quốc Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc. Đầu năm 1969, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định chuyển số cán bộ, giáo viên, sinh viên từ khu sơ tán ở Lạng Sơn về đồng bằng và Hà Nội. Riêng Khoa Hóa chuyển về huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. Các thầy và sinh viên khóa 12 Khoa Hóa lại phải lao động khẩn trương bắt tay tạo dựng cơ sở học tập, thí nghiệm và tổ chức đời sống tại khu sơ tán mới chuyển về.

Bị thua đậm trên chiến trường miền Nam, ngày 6 tháng 4 năm 1972 lần thứ hai đế quốc Mỹ đánh phá trở lại miền Bắc và từ ngày 16 tháng 4 năm 1972 ném bom dữ dội Hà Nội.

Trong lúc Khoa Hóa đang sơ tán tại Hiệp Hòa, tôi được khoa và trường phân công về lại Hà Nội tham gia trung đội tự vệ trực chiến pháo phòng không của Trường Đại học Bách khoa. Tháng 8 năm 1972, tôi tham gia lớp tập huấn 10 ngày về cách tháo lắp và sử dụng súng máy 14,5mm.

Ban đầu trung đội có biên chế 40 người đều là cán bộ, giáo viên của nhiều khoa trong trường, trong đó có 1 trung đội trưởng, 1 trung đội phó và 1 chính trị viên. Tôi được phân công làm chính trị viên trung đội súng máy.

Trực chiến trên nóc nhà C9

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những trọng điểm đánh phá của địch ở Hà Nội lúc bấy giờ. Nhà trường chủ trương sơ tán triệt để, chỉ có những người tham gia đại đội tự vệ của trường mới được cấp thẻ ra vào trường. Trận địa pháo phòng không của trường gồm 2 khẩu súng máy 14,5 mm đặt cách nhau khoảng 5 m trên nóc nhà C9 năm tầng, nhà cao nhất của trường. Chiến sĩ trung đội pháo phòng không phải thay nhau trực chiến suốt ngày đêm tại trận địa.

Khi có máy bay địch quần đảo trên bầu trời Hà Nội, trung đội súng máy của chúng tôi cũng nã đạn giòn giã…dù không phải dễ trúng nhưng chắc chắn là đã góp phần tích cực «giăng lưới lửa lên trời» cùng các đơn vị khác trong thành phố đuổi máy bay địch, làm chúng sợ hãi và phải cút nhanh, giữ cho bầu trời Hà Nội những khoảng xanh trong, yên bình… Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có những đóng góp xuất sắc, đáng kể. Khoa Vô tuyến điện của trường đã nghiên cứu thực hiện thành công nhiều đề tài phục vụ chiến đấu, điển hình là đề tài rà phá bom từ trường do Giáo sư Vũ Đình Cự chủ trì; và đề tài phục hồi hệ thống thông tin của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam… Đồng thời, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” gần 200 cán bộ, giáo viên và 2000 sinh viên của trường đã lên đường nhập ngũ, dâng hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc đến ngày toàn thắng...

Đồng đội gặp lại nhau. Ông Nguyễn Minh Châu, cựu Chính trị viên trung đội pháo, người thứ 3 từ trái sang, hàng trước.

Với những thành tích xuất sắc đã công hiến cho đất nước và nhân dân, năm 2006, Trường Đại học Bách Khoa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân…

Ngày trường tổ chức đón nhận danh hiệu cao quý này, tôi cũng được trường mời ra Hà Nội dự. Anh chị em gặp nhau trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, tự hào cùng nhau nhắc lại những chiến công chung của trường. Chúng tôi cũng bồi hồi nhớ lại mấy kỷ niệm xưa khi mình đã được góp một phần nhỏ trong sự nghiệp lớn của trường.