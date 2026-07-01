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Triển lãm tái hiện 80 năm truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu 9

Thứ Tư, 18:22, 01/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu Lực lượng vũ trang Quân khu 9, triển lãm “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, hiện vật và tư liệu, tái hiện chặng đường vẻ vang của đơn vị qua các thời kỳ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (5/7/1946 - 5/7/2026), ngày 01/7, tại Bảo tàng Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức Triển lãm chuyên đề mang tên “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ”. Dự Triển lãm có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đại biểu các cơ quan Quân khu.

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Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc - Ảnh Hữu Tài

Trải qua 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu luôn khẳng định vai trò trụ cột, vừa là cơ quan chỉ huy, vừa là trung tâm hiệp đồng chặt chẽ. Trong các cuộc kháng chiến, đơn vị đã vượt qua muôn vàn gian khổ, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, lịch sử ghi nhận vai trò nòng cốt của Bộ Tham mưu Quân khu 9 trong việc chủ động bám sát thực địa, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Bộ Tư lệnh chỉ đạo chiến đấu hiệu quả, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đơn vị tiếp tục thể hiện bản lĩnh mưu trí, tham mưu giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp nhuần nhuyễn các phương thức tác chiến, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn.

Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng và cán bộ, chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý cùng hơn 100 đầu sách. Các tư liệu được trưng bày tái hiện sinh động chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 9, tô thắm truyền thống: “Tham mưu chính xác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.

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Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan triển lãm - Ảnh Hữu Tài

Đây không chỉ là dịp ôn lại bề dày chiến công vẻ vang mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống ý nghĩa. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, biến niềm tự hào quá khứ thành động lực để cống hiến, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh của dân tộc Việt Nam. Triển lãm “80 năm tiếp bước dưới Quân kỳ” mở cửa tham quan đết hết ngày 30/7/2026.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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