English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc khẳng định thử nghiệm tên lửa của hải quân không nhằm vào quốc gia nào

Thứ Hai, 17:24, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắc Kinh khẳng định việc Hải quân Trung Quốc tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa là hoạt động huấn luyện thường lệ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

 

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào lúc 12h01 trưa 6/7, một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng huấn luyện ra khu vực biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Tên lửa này đã rơi chính xác vào khu vực biển dự kiến.

trung quoc khang dinh thu nghiem ten lua cua hai quan khong nham vao quoc gia nao hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Thông báo cũng cho biết các quốc gia liên quan đã nhận được thông tin về vụ thử tên lửa trước đó. Trả lời họp báo về sự kiện này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định đây là hoạt động huấn luyện quân sự mang tính thường lệ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Các hoạt động phóng luôn được tiến hành an toàn, theo đúng quy chuẩn và bảo đảm tính chuyên nghiệp. Hy vọng các nước liên quan không nên suy diễn quá mức".

Liên quan đến sự kiện này, Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cùng các nguồn tin từ chính phủ New Zealand cho biết Trung Quốc đã thông báo trước về kế hoạch thử tên lửa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Australia nhận định vụ phóng có thể tác động tiêu cực đến ổn định khu vực.

Trong khi đó, phía Nhật Bản xác nhận Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã nhận được thông báo trước về vụ thử. Dù vậy, Tokyo vẫn bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cân nhắc lại các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh khu vực, bao gồm khả năng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”
Truyền thông Trung Quốc tiết lộ tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”

VOV.VN - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã hé lộ những tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”, với những thông tin chi tiết về một số thiết bị hàng không vũ trụ. Đây là dự án tàu sân bay siêu tưởng của Trung Quốc, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”

VOV.VN - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã hé lộ những tiến triển mới nhất của “dự án Nam Thiên Môn”, với những thông tin chi tiết về một số thiết bị hàng không vũ trụ. Đây là dự án tàu sân bay siêu tưởng của Trung Quốc, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới
Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược
Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích