Trung Quốc khẳng định thử nghiệm tên lửa của hải quân không nhằm vào quốc gia nào

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào lúc 12h01 trưa 6/7, một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng huấn luyện ra khu vực biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Tên lửa này đã rơi chính xác vào khu vực biển dự kiến.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông báo cũng cho biết các quốc gia liên quan đã nhận được thông tin về vụ thử tên lửa trước đó. Trả lời họp báo về sự kiện này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định đây là hoạt động huấn luyện quân sự mang tính thường lệ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Các hoạt động phóng luôn được tiến hành an toàn, theo đúng quy chuẩn và bảo đảm tính chuyên nghiệp. Hy vọng các nước liên quan không nên suy diễn quá mức".

Liên quan đến sự kiện này, Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cùng các nguồn tin từ chính phủ New Zealand cho biết Trung Quốc đã thông báo trước về kế hoạch thử tên lửa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Australia nhận định vụ phóng có thể tác động tiêu cực đến ổn định khu vực.

Trong khi đó, phía Nhật Bản xác nhận Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã nhận được thông báo trước về vụ thử. Dù vậy, Tokyo vẫn bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cân nhắc lại các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh khu vực, bao gồm khả năng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản.