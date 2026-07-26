Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Thái Lan

Ngày 24/7, ông Đổng Quân nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Thái Lan triển khai các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp chiến lược với nền tảng tin cậy vững chắc và đồng thuận cao hơn.

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Theo phía Trung Quốc, Thủ tướng Anutin đánh giá cao vai trò tích cực và mang tính xây dựng của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa giải xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, góp phần hướng tới giải pháp hòa bình. Ông cũng cho biết Thái Lan sẵn sàng cùng Trung Quốc phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “2+2” giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng, qua đó tăng cường phối hợp chiến lược, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác giữa hai quân đội.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã hội đàm với người đồng cấp Thái Lan, trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác quân sự cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự Trung Quốc - Thái Lan nâng cao chất lượng và hiệu quả dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trung Quốc đồng thời khẳng định ủng hộ Thái Lan và Campuchia củng cố ngừng bắn, tăng cường lòng tin và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.